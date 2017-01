Emir Pabón dice que música y baile lo hacen olvidar sus padecimientos

El vocalista del grupo Cañaveral, Emir Pabón, aseguró que cuando está en el escenario, con la música y el baile se le olvidan los dolores que tiene, luego del accidente automovilístico que sufrió hace unos días.

Tras presentar la víspera su disco más reciente, “Fiesta total”, admitió que ha hecho caso omiso a las indicaciones médicas de usar collarín y guardar reposo absoluto.

“No me pongo el collarín por desidioso. Antes de viajar a Bolivia tuve un accidente y choqué con mi carro, se me lesionó el dedo meñique de la mano derecha y el cuello, pero hoy que estamos en esta presentación se me olvidó portarlo; debo traer el mayor tiempo posible el collarín, pero no lo aguanto”.

Emir refirió que el accidente fue considerable, al grado que “la unidad quedó dañada y la fortuna es que no pasó a mayores, estamos aquí presentes con buen ánimo y esperar pacientemente la recuperación”.

Respecto a los conciertos, subrayó que ahora que estuvo en los escenarios en La Paz, Bolivia, se le olvidaba no sólo el collarín, sino guardar reposo. “A mí se me olvidan los dolores cuando estoy en el escenario frente al público”.

Detalló que el reposo absoluto era por 15 días, de los cuales sólo descansó menos de cinco, por lo que prometió que en sus ratos libres se dedicará a descansar y traer el collarín para compensar el tiempo que no lo hizo y estar listo para la gira por Estados Unidos y el concierto del 20 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.