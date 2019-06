Emiliano Zurita se refugia en el trabajo para superar muerte de su madre

El joven actor Emiliano Zurita reconoce que no han sido fácil los últimos tres meses, sin embargo, el trabajo ha sido un buen refugio para sobrellevar la muerte de su mamá Christian Bach.

“Estoy bien y lleno de muchos ánimos”, dijo el menor de los Zurita, quien se encuentra radicando en la Ciudad de México junto a su padre, el actor Humberto Zurita, y su hermano Sebastián.

La actriz de origen argentino, falleció el 26 de febrero debido a un paro respiratorio, y la familia decidió mantener en completa discreción el funeral, e informar de los hechos días después de ocurrido el deceso.

Ahora ya más tranquilo, Emiliano compartió a Notimex que la familia Zurita Bach se encuentra dando continuidad a los proyectos que habían postergado, “estamos con mucho trabajo y eso nos ha ayudado”.

“El trabajo me ha servido como terapia, además de que me gusta estar en constante movimiento, siempre pensando en nuevas oportunidades”, explicó el novel actor, quien este viernes arrancó un proyecto fílmico de la mano del director Raúl Martínez.

Respecto a la posibilidad de hacer un homenaje a su madre, el actor compartió que para su familia saber cuánta gente la quería y admiraba es más que suficiente, aunque, aseguró, les han hecho llegar algunos reconocimientos de los diversos países, donde se conoció el trabajo de la actriz y productora.

“Había gente que nunca la conoció en persona, pero sentía mucho amor por ella. Siempre estaremos agradecidos por tanto amor que le brindaron y creo que un homenaje no es para ella, porque hizo tantas cosas tan grandiosas en su vida, y eso habla lo suficiente. La gente la conoció por la gran actriz, madre y mujer que era”, expresó.

“Nosotros le rendimos un homenaje todos los días saliendo adelante con los proyectos que tenemos y generando otros, porque a ella siempre le gustó eso”, apuntó el joven, quien se gradúo de arquitecto en el 2017, sin embargo, tiempo después se vio seducido por la actuación.