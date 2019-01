Elvis Presley ídolo, galán, coleccionista, amante de animales y karateca

”El Rey del Rock and Roll” cumpliría 84 años el próximo 8 de enero

Infinidad de anécdotas se cuentan acerca de la vida y obra de Elvis Presley, quien a 84 años de su natalicio, continúa vigente como una de las personalidades más importantes de la cultura musical a nivel mundial.

Por su voz superdotada, su estilo único interpretativo, su rebeldía, galanura y “sex-appeal”, el actor y cantante estadunidense continúa siendo un ídolo de masas.

Nació el 8 de enero de 1935. Fue hermano gemelo de Jesse Garon Presley, quien resultó muerto apenas salió del vientre de su madre. De niño le apodaban “Little Elvis”, más tarde se le conocería como “Elvis the pelvis”, “E” y “El Rey”.

La primeras canciones que grabó fueron: “That’s all right” y “Blue moon of Kentucky”. Aunque no fue el iniciador del rock, pues había otros exponentes haciendo bulla como Chuck Berry y Jerry Lee Lewis, sí fue quien detonó el género al lograr su primer disco con la empresa Sun Records.

A lo largo de su carrera, grabó alrededor de 600 canciones, gran parte de ellas fueron muy aclamadas, pero nunca escribió alguna.

Aceite de rosas, vaselina y lubricante fueron los artículos de belleza que el cantante utilizaba para moldear su cabello al estilo tupé, que poco a poco hizo popular entre los jóvenes de la época. Cabe destacar que fue rubio hasta los 18 años, después se tiñó el cabello de negro.

En los años 50, sus contemporáneos mostraban una actitud sumisa y dócil, pero cuando Elvis empezó a cantar haciendo movimientos sensuales de pelvis, causó todo un escándalo e hizo que la música del rock and roll se convirtiera no en una moda, sino en una cultura.

“El Rey” fue coleccionista de armas y autos tipo Cadillacs. De estos últimos regaló infinidad a amigos, médicos, músicos y desconocidos.

También se distinguió por ser amante de los animales. En su casa, además de perros, tenía pavos reales, patos, un chimpancé, un mono y caballos. Estos últimos fueron su máxima pasión y tuvo aproximadamente 20. Sus favoritos se llamaron “Dominó” y “Rising.

Cuando uno de ellos murió, él se encontraba en medio de una gira de conciertos. Su familia optó por no decirle nada, pues temían que cancelara todo para despedir al caballo.

Entre las curiosidades del ídolo está el que le hayan concedido el cinturón negro séptimo dan, gracias a sus habilidades en el karate. Sus primeras lecciones las recibió de parte del alemán Jürgen Seydel, cuando en 1958 fue reclutado por el Ejército de Estados Unidos.

Sin embargo, dominar este tipo de arte marcial no fue sólo un deporte para el intérprete de “Heartbreak hotel”, pues le sirvió como defensa en contra de los esposos y novios que se encelaban cuando él le coqueteaba a sus mujeres.

A diario, en la puerta de la mansión de Elvis se juntaban decenas de admiradoras, pero sólo recibía a las más atractivas. Entraban en grupos de tres y se dice que hasta pasaba la noche con ellas. En ese tiempo no habría cámaras que lo confirmaran.

Sus amigos también contaron que durante su estancia en Alemania llegó a estar con 22 mujeres, lo cual fue su máximo récord.

A lo largo de su trayectoria, Elvis Presley fue nominado a 14 premios Grammy y ganó tres. Sigue siendo el artista con más discos de Platino, pues a la fecha suma 50. Además tiene 80 de Oro y uno de Diamante

Con 146.5 millones de discos, en 2016 fue certificado por la asociación Recording Industry Association of America (RIAA) como el tercer máximo vendedor de todos los tiempos en Estados Unidos, sólo atrás de The Beatles y Garth Brooks.

Así como conquistó a millones de admiradores, el originario de Tupelo, Misisipi era fan de Marlon Brando y James Dean. Atraído por la actuación, participó en 36 películas, algunas musicales y cinco documentales.

Fue el primer artista en tener un jet privado con capacidad para 100 pasajeros. El Convair 880 bautizado con el nombre de su única hija Lisa Marie, producto de su matrimonio con Priscilla Beaulieu.

Uno de los momentos más tristes en la vida de Elvis Presley y del que, aseguran sus biógrafos, nunca se recuperó, fue la muerte de su madre Gladys Presley a los 46 años.

Debido a las constantes ausencias del artista para cumplir con sus compromisos musicales, su madre Gladys Presley cayó en una fuerte depresión que nunca superó, por lo que comenzó a beber alcohol hasta causarse un daño hepático irreversible.

El 14 de agosto de 1958 sufrió un ataque al corazón. En aquel entonces, Elvis declaró: “Ella es todo lo que viví. Ella siempre fue mi mejor chica”. Para alejarlo del ataúd y continuar con los servicios funerarios, tuvieron que suministrarle un sedante. Dos años después reanudó su carrera musical.

Fue el 16 de agosto de 1977 cuando Elvis Presley murió a los 42 años, víctima de un infarto agudo al miocardio producto del uso excesivo de drogas. Pesaba 100 kilos.

Sin embargo, esto no fue lo único que afectaba su salud, también sufría de glaucoma, hipertensión arterial, problemas en el hígado y megacolon.

A la fecha existen infinidad de teorías con respecto a que el artista sigue vivo y que fingió su muerte. La más reciente afirma que se pasea vestido de jardinero en su mansión de Graceland, que es la segunda más visitada en Estados Unidos, después de la Casa Blanca.

De ser cierto, hoy tendría 84 años y muy lejos estaría de poseer la voz que lo lanzó a la fama, pues lo mismo podía interpretar un blues que country, pop, baladas, gospel y rock and roll.