“El fantasma en el espejo” causa terror al público en su reestreno

Luego de una temporada de éxito en el Teatro “López Tarso”, la obra “El fantasma en el espejo” (The mist in the mirror) inició un nuevo ciclo, ahora en el Foro Cultural Chapultepec, donde causó terror al público que abarrotó la sala.

El texto escrito en 1992 por la británica Susan Hill (La dama de negro), quien se ha distinguido por sus historias fantasmagóricas, relata el caso de sir “James Monmouth”, quien tras la muerte de sus padres fue criado por un tutor.

Luego de viajar por varios países, llega a Inglaterra para conocer sus orígenes, pero nota que un fantasma lo acosa y un niño lo sigue, por lo que, intrigado, decide investigar cuáles son sus objetivos.

“El fantasma en el espejo” se desarrolla en tres dimensiones, primero en el siglo XX, después viaja a mitad del siglo XIX y su constante es lo paranormal, de modo que los espectadores se vuelven partícipes de los sucesos y en todo momento estarán cuidando sus espaldas.

Gracias a los efectos de sonido, apoyados por una tecnología de primer nivel en multimedia, el público vive una experiencia de terror escuchando voces fantasmagóricas a su alrededor y cuando las luces se encienden, justo alguien desconocido podría estar a su lado y no precisamente con la mejor disposición.

“Por eso no es una obra apta para cardiacos y lo advertimos muy bien desde la taquilla o la compra de boletos a través de internet, pues sí han ocurrido crisis de nervios o de pánico”, comentó Pedro Ortiz de Pinedo, quien es uno de los productores.

Con lo anterior, aclaró que en ningún momento ocurren invasiones al público. Es decir, no se les toca para no hacerlos sentir más incómodos aunado a la historia que se está representando.

“Debido a que la gente se pone muy nerviosa, hemos escuchado cualquier cantidad de insultos, aunque algunos son muy graciosos. Hay personas que entran en crisis de pánico y a otras se les revuelve el estómago. No me gusta que se sientan mal, pero de verdad, no es una obra apta para cardiacos. Agradecemos que a quienes les gustó el espectáculo salgan a recomendarnos”.

Al concluir la función de reestreno, la producción hizo un agradecimiento especial al “staff” técnico que contribuye de manera fundamental para conseguir que los efectos especiales funcionen a la perfección a fin de crear un ambiente de miedo.

Los boletos para las funciones del fin de semana ya están agotados, por lo que la nueva temporada de “El fantasma en el espejo” inició con el pie derecho en su nuevo hogar teatral.

Pedro Ortiz de Pinedo informó que la obra se mantendrá sólo cuatro semanas en el Foro Cultural Chapultepec y después realizará una gira por varios teatros del país que han sido analizados con anterioridad para lograr que el montaje quede perfectamente colocado.

La puesta en escena es protagonizada por Juan Diego Covarrubias y Pablo Valentín. Bajo la dirección de Fernando Canek, en el escenario los acompañan Alicia Paola, César Ferrón y Sergio Zaldívar.

Este último sobresale por su amplia experiencia en los escenarios teatrales, tanto musicales como de cámara. Gracias a ello hace aquí una estupenda interpretación, de acuerdo con el público, mediante cinco personajes: “Sideham”, “Mesonero”, “Votable”, “Mayordomo” y “Casero”.