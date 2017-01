El español Pedro Prieto se naturalizará mexicano

A tres años de radicar en este país, el actor y conductor español Pedro Prieto informó que esperará el tiempo que marquen las leyes para naturalizarse mexicano.

“Llevo tres años viviendo aquí y sé que en un año más me puedo naturalizar mexicano. Espero que me den la nacionalidad porque México es un país que quiero y que me ha dado la oportunidad de hacer lo que más me gusta”, comentó.

Admitió que estar lejos de su familia, que vive en España, es lo más difícil de su estancia aquí, pero solo de esta manera ha logrado hacer lo que ama y ser feliz.

De México, dijo, le gusta todo, pero en especial, la calidez de su gente que se asemeja mucho a la de su natal Madrid.

“Aquí son muy apapachadores y me gusta porque en mi casa somos mucho de abrazar al otro, de tocarlo. Los mexicanos son muy calurosos, todo el mundo te saluda y te responde con una sonrisa”.

En lo que se refiere a la comida, Prieto señaló que existe una gran variedad de platillos y que incluso, ha probado casi de todos gracias a la sección que hacía dentro del programa de televisión “Hoy”.

“La gastronomía que tienen en México es una de las mejores del mundo, si no es que la mejor. Porque de norte a sur tienen una gran variedad de frutas y verduras o carnes, lo cual no tienen todos los países”.

Los pueblos mágicos son otra de las atracciones que llaman la atención del presentador, pues dice que Cholula y Atlixco en Puebla, son una maravilla.

“Y qué decir de Tepoztlán. También me encanta Tulum, Chinchen Itzá, y los cenotes. Son lugares que muchos países pagarían por tener. La realidad es que México tiene muchas cosas por las cuales te puedes enamorar”.

En lo laboral, Pedro Prieto platicó que continuará participando en “Hoy” pues según le han dicho, el productor Reynaldo López está contento con su trabajo.

“Hemos incluido en redes una modalidad. Son enlaces en vivo con los actores desde las grabaciones de las telenovelas. Además, tenemos participación en eventos especiales y en los que vamos a dar un vuelco. También colaboro en un sketch interpretando a ‘Joel’, un gallego”.

Entre 2015 y 2016, estelarizó tres musicales infantiles y en la comedia “Se busca marido”. Indicó que para actuar es necesario que neutralice su acento, pero no para conducir.

“Creo que antes estaba más españolado, pero ahora ya no tanto, aunque el año pasado tuve que decir que soy español porque al productor Reynaldo le llegaban mensajes preguntando si yo era argentino y pues no. Neutralizar el acento es un ejercicio bastante divertido, lo que pasa es que cuesta trabajo”.

Entre otros propósitos, le gustaría hacer teatro en corto, series o tener su propio programa en el que visite sitios turísticos y pruebe diversos alimentos que recomendar al televidente.