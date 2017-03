El cine no resuelve los problemas, pero refleja libertad: Paulo Branco

Convencido de que el arte nunca ha resuelto los problemas sociales pero es y ha sido medio de expresión de la libertad, el productor portugués Paulo Branco señaló que ante el retroceso que se vive en el mundo, hoy la migración es tema imprescindible para la producción audiovisual.

A propósito de su presencia en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), donde la noche de este viernes recibirá el Mayahuel al Cine Iberoamericano, comentó que ante el interés de muchos artistas hay proyectos en la materia en los que desea participar.

Y es que en su juventud el productor huyó de la dictadura de su país para encontrar refugio en París, aunque de manera ilegal.

“Era difícil salir de Portugal porque las fronteras estaban cerradas pero por suerte había países que nos recibían (…) No había caza de migrantes, estamos viviendo un retroceso terrible no sólo en Estados Unidos sino también en Europa”, dijo.

Branco, quien ha sido productor por 37 años continuos, manifestó emoción por estar en México, porque con ello queda demostrado que el arte traspasa fronteras y muros.

Satisfecho por su labor como productor, subrayó que además de recibir el reconocimiento, estar en e FICG representa una oportunidad para que se vean algunas de las cintas que ha producido, entre ellas “Dans la Ville Blanche”, de Alain Tanner, y “Vale Abraào”, de Manoel de Oliveira.

Sobre la manera en que elige los proyectos que apoya, luego de que en su haber hay más de 200 producciones, explicpo: “lo que me gusta lo trabajo. Me gusta encontrar complicidad con los directores y he tenido oportunidad de trabajar con grandes maestros como Manoel de Oliveira, Alain Tanner y Paul Auster”.

Planteó que lo importante para él es que en esa complicidad pueda aportar algo a sus películas y que esa confianza que se establezca perdure con el tiempo. “Aunque no sólo trabajo con cineastas con amplia trayectoria, también me gusta descubrir jóvenes talentos de todo el mundo”, mencionó.

Posterior a su presentación en el festival, en unos dos meses Branco filmará en Mozambique y luego estrenará dos películas francesas, posiblemente en el Festival de Cannes, que este 2017 celebra 70 años de historia.

Antes que Branco, con el Mayahuel Iberoamericano han sido distinguidos los españoles Fernando Trueba, Ángela Molina, Victoria Abril y Antonio Banderas, así como el brasileño Nelson Pereira dos Santos y los argentinos Fernando Solanas y Fernando Birri, entre otras personalidades cuya actividad y logros trascienden su país de nacimiento.