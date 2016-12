El actor español Pablo Puyol asegura que llegó a México para quedarse

El actor español Pablo Puyol aseguró que su estancia en México no será por unos cuantos meses, pues su objetivo es quedarse a vivir por una larga temporada.

A principios de este mes debutó como alternante del personaje “Emmanuel” en el musical mexicano “Mentiras” y la respuesta del público fue tan positiva, que el histrión ha recibido propuestas para colaborar en otros proyectos.

“Estar en ‘Mentiras’ es un gran orgullo, sobre todo porque he sabido que son casi dos millones las personas que han visto la obra, lo cual no ha sucedido en España, ni siquiera con musicales como ‘Hoy no me puedo levantar’, que ha tenido tanto éxito”, comentó a Notimex.

Admitió que su debut, el pasado 8 de diciembre, fue complicado porque sólo hizo cinco ensayos de dos horas cada uno.

“Sobre todo se me dificultó que ‘Emmanuel’ mueve y recoge cosas todo el tiempo y aunque no lo parezca, son cuatro personajes en uno, porque se comporta diferente con cada una de las chicas. Sin embargo, creo que salió bien y sólo resta pulirme, así como evitar el acento español que aún lo tengo muy marcado”.

Puyol, quien ha destacado en España dentro de musicales como “Rent” y “La Bella y la Bestia”, así como en el programa “Tu cara me suena” y la serie “Un paso adelante”, anunció que en 2017 participará en otra puesta en escena de Ocesa Teatro y evalúa una oferta de televisión de la que aún no puede hablar.

“No vine a México por un ratito, vine para quedarme a vivir. No sé si serán tres años o 30, pero es un hecho. Aunque creo que a mi familia no le hace mucha gracia, lo bueno es que no estoy casado ni tengo hijos, que yo sepa”.

Puyol resaltó en desde su arribo a la capital del país se ha sentido contento y bien acogido por los mexicanos.

El actor y conductor Lisardo es uno de sus grandes amigos y, precisamente, fue uno de sus máximos motivadores para que decidiera venir a México.

“Él siempre me hablaba bien de esta nación; además, a mí me gusta mucho su cultura y su historia, soy fan de este país desde los aztecas y los mayas, ahora que estoy aquí, me siento fascinado, de no creérmela”, concluyó.