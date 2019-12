Ed Sheeran tomará un descanso de la música y de las redes sociales

El cantante británico Ed Sheeran, quien recién lanzó el videoclip de su sencillo Put it all on me, el cual protagoniza al lado de su esposa Cherry Seaborn, anunció a través de un mensaje que hará una pausa en su carrera y dejará las redes sociales.

No es la primera vez que el artista dice que se retira temporalmente, apenas en agosto publicó un mensaje parecido, pero regresó poco después para hacer un disco recopilatorio. Hace un par de días dio a conocer un videoclip que hizo junto a su esposa Cherry Seaborn.

En el mensaje que publicó este 24 de diciembre, escribe: “Hola a todos. Voy a hacer una pausa de nuevo. La era de Divide (su último disco) y el tour han cambiado mi vida en muchas maneras, pero ahora se han terminado y es momento de que salga y vaya ver mundo”.

Sheeran aclaró en su mensaje que es momento de hacer todo lo que no ha podido en los últimos años por su apretada agenda de trabajo. Decidió retirarse totalmente de manera temporal de la música y abandona sus redes sociales.

“He estado prácticamente sin descansar desde 2017 así que voy a parar a respirar para viajar, escribir y leer. Abandonaré las redes sociales hasta que sea hora de volver. “A mi familia y amigos, nos iremos viendo”, mencionó en su publicación.

“A mis fans, gracias por ser tan increíbles siempre. Prometo volver con nueva música cuando sea el momento adecuado y cuando haya tenido tiempo de vivir un poco para tener algo sobre lo que escribir”.