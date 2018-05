Documental mexicano “400 metros” gana en festival de Chile

El documental “400 metros”, que trata sobre la vida de la atleta paralímpica Vianney Trejo y fue dirigido por Patricio Aguilar, obtuvo el primer lugar en el 4to. Festival de Largos y Cortos de Santiago, en Chile.

El proyecto comenzó como un trabajo para el reportaje final de una de las clases del Subsistema de Periodismo, de la Universidad Iberoamericana, donde Aguilar estudió la licenciatura en Comunicación.

Fue en el ciclo Otoño 2015 cuando junto con Ángel Alcántara inició el proyecto que debía ser en equipo y tenía que reflejar la cultura mexicana y contar con dos personajes principales.

“Siempre me han encantado los deportes y, realmente, no hay mucho sobre los atletas paralímpicos. Investigué personajes y encontré a Vianney, me encantó su historia y decidimos hacer el reportaje sobre ella”, relató.

Fue en abril de 2016 cuando el estudiante universitario decidió unir su pasión por el periodismo y el cine, y comenzar con el documental, para lo cual hablaron con la protagonista, quien permitió que se rodara su historia, actividad en la que se llevaron 30 días, bajo la consigna de no desconcentrarla de su disciplina.

Mientras que para su equipo de trabajo seleccionó a Emilio de la Vega, como editor, y Sebastián Rico para fotografía, con quienes había trabajado en un proyecto anterior y se acoplaron bien, se informó mediante un comunicado.

Sin embargo, entre los retos destacó el de conseguir gente para la producción, debido a lo ambicioso y largo del proyecto, del que al final el productor fue Alejandro Fuchs, quien junto con Patricio consiguieron los permisos para los Juegos Paralímpicos Río 2016.

Al respecto, Sebastián mencionó la complejidad de realizar las tomas debajo del agua y filmar durante las pruebas de la justa paralímpica, pero ayudaron a la narrativa para acercarse al mundo de Vianney.

“En cuanto a los eventos de los Juegos Paralímpicos fue difícil, debido a que el acceso a medios y prensa está muy restringido, así que tuvimos que encontrar lugares estratégicos para conseguir las tomas que necesitábamos”, añadió.

Una vez finalizado, Patricio puso a consideración la obra en certámenes, principalmente de temáticas feministas y de deporte latinoamericano, y mientras veían la entrega de los Premios Oscar, se enteraron que había entrado al Festival de Santiago y, una semana después, fueron notificados sobre el reconocimiento.