Dios Salve a la Reina regresará a México en 2019

Los grandes éxitos de Queen sonarán en el tributo dedicado a Freddie Mercury y compañía, que realizará la banda argentina Dios Salve a la Reina en su regreso a México, el 6 de septiembre de 2019 a las 21:00 horas en la Arena Ciudad de México.

El grupo, que fue elegid por la revista “Rolling Stone” como el mejor tributo de la historia, ha realizado varios “shows” a uno de las mejores bandas de rock al lado de grandes músicos como Aerosmith, Franz Ferdinand y Deep Purple.

Los fanáticos podrán disfrutar de los más grandes éxitos musicales de la banda británica. Durante 120 minutos, el público quedará hipnotizado con la música, el parecido físico y sonoro, así como el vestuario y los efectos creados por Dios Salve a la Reina, indicó un comunicado.

La banda recorrerá el catálogo musical de Queen, desde sus comienzos en 1973 hasta su último álbum “Made in Heaven”. Los éxitos “Bohemian Rhapsody”, “Love of my life”, “We are the Champions” y “We will rock you”, entre otros conmoverán a la audiencia.

El grupo argentino está conformado por Pablo Padín, Francisco Calgaro, Ezequiel Tibaldo y Matías Albornoz. Dios Salve a la Reina se formó en 1998 y desde entonces se ha consolidado como el mejor homenaje a Freddie Mercury y compañía.