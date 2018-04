Diego Shoening, convaleciente, cumple junto con Timbiriche en Puebla

A menos de 10 días de haber sido intervenido quirúrgicamente por una oclusión en el intestino, Diego Shoening se presentó para cantar junto con sus compañeros que integran la banda Timbiriche.

Poco después de las 21:30 horas las luces del Auditorio Acrópolis se apagaron para dar inicio al concierto, donde los miles de presentes estaban a la expectativa de saber si Diego se presentaría o no.

Para sorpresa de todos, aun cuando en días pasados los organizadores confirmaron la actuación del cantante, Diego Shoening se presentó y ofreció su mayor esfuerzo para cumplir con los poblanos, quienes no dejaron de cantar y bailar las cerca de 30 canciones que formaron la presentación.

A diferencia de la primera que Timbiriche ofreció en Puebla, en noviembre pasado, en esta ocasión Diego se mostró más mesurado en sus pasos de baile.

Incluso se notó el esfuerzo que hacía para alcanzar las notas y en ocasiones con una mano tomaba el micrófono para cantar mientras que la otra la colocaba sobre el abdomen, como para protegerse la herida.

Desde que inició la presentación, como parte de la gira “Juntos”, Alix, Mariana, Sasha, Benny, Erik y Diego cantaron los temas “Timbiriche”, “Y la fiesta comenzó”, así como los popurrís Somos amigos / Rock del amor / Fin de semana / Rocococanrol, Noches de verano / Amor primero / Freddy mi amor / Rayo rebelde / Iremos juntos, entre otros.

En algunos temas sus propios compañeros lo cubrieron y Diego no apareció en el escenario, pero el público estaba tan entregado que cuando éste salía a cantar le aplaudía y ovacionaba.

“Sólo tú, sólo yo”, “Ojos de miel”, “Me pongo mal”, “Acelerar”, “Mi globo azul / Baile del sapo”, “Teléfono / Soy un desastre / Me plantó / Mágico amor / Micky”, “No seas tan cruel / No sé si es amor / Tú me vuelves loco / Me estoy volviendo loca / Rompecabezas”, fueron parte del repertorio que duró poco más de 120 minutos.

Benny agradeció a los poblanos por haber acudido al concierto y reconoció el esfuerzo de Diego por cumplir con su compromiso y presentar la alineación completa en Puebla, luego que éste tuvo que cancelar sus presentaciones en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

También fue Benny quien explicó que a Diego se le propuso continuar con su convalecencia en casa, pero éste dijo que no y, con permiso de sus médicos, decidió estar en Puebla y cantar a su público.

Entonces la velada continuó con los temas “Mamá”, “Mírame”, “Princesa tibetana”, “Besos de ceniza”, “La vida es mejor cantando”, “Corro, vuelo, me acelero” y “Con todos menos conmigo”, entre otros, y así dar fin a un concierto más en Puebla.

Después de la noche de este sábado Timbiriche regresa a los escenarios el 3 de mayo en el palenque de la Feria de Hermosillo, el 5 de mayo en Mexicali, el 10 de mayo en Guatemala, el 12 de mayo en El Salvador, el 19 de mayo en Culiacán y a partir del 24 de mayo iniciará gira en ciudades de Estados Unidos.