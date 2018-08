Diego Ojeda se sincera con fans y plasma su esencia en ‘Manhattan’

El escritor y cantante español Diego Ojeda muestra su lado más humano y, con poemas y canciones, se sincera con todos sus fans en “Manhattan”, un libro-disco en el que plasmó toda su esencia.

Se trata del proyecto más personal del cantautor, quien en una década de trayectoria ha publicado ocho discos y cinco libros. Ahora, por primera vez, une ambos mundos (la literatura y la música).

“Son mis dos facetas. Creo era el momento de reunirlo todo en un solo proyecto y también acercar a todos mis públicos ya que hay gente que me escucha pero no me lee y otros tantos que me leen pero no me escuchan. Esta es una forma también de intentar unirlos a todos”, destacó.

En los últimos tres años, Diego atravesó una infinidad de situaciones, entre ellas la ruptura con la madre de su hija. “Hablo de cosas que nos tocan a todos, aunque desde mi experiencia”.

El libro y disco supone un material lleno de sentimientos universales: amor, desamor y angustia entre ellos. “Momentos difíciles por los que todos pasamos en la vida y momentos maravillosos”.

Para Diego, era importante resaltar la belleza de los milagros cotidianos, esos que muchas veces se dejan pasar por alto ya sea por el ritmo de vida que uno lleva o por simple descuido. “Tenemos que pararnos a contemplar lo que nos rodea, anclarnos un poco al presente y disfrutar”.

Y compartió: “Mi mayor milagro es ser padre, es un milagro incomparable y después, poder dedicarme a lo que me dedico, que es mi pasión y que tengo la suerte de que me vaya bien y pueda vivir de esto y compartirlo con tantísimas personas”.

“Manhattan” está conformado por 12 temas, poemas, textos biográficos de cada melodía, manuscritos originales, fotos inéditas y personales, partituras, “en fin, es un viaje, un diario, todo lo que ha pasado en mi vida en estos últimos años contado en estas páginas y canciones”.

Diego Ojeda presentará dicho material esta noche en Sala Forum de Puebla. El domingo visitará Querétaro y para el 29 y 30 de agosto deleitará a los fans capitalinos en el Foro Viena. El viernes 31 subirá al escenario del Alliroos Concert Hall de Pachuca.

“Mis conciertos son un viaje de casi tres horas, una aventura a la qué hay que ir sin prejuicios y con ganas, se puede pasar de la risa al llanto en cuestión de segundos. Hay muchas canciones, muchos poemas y una mezcla de ambos”, concluyó.