Diana Villamontes impactó con su interpretación en “La voz… México”

La cantante panameña Diana Villamontes impactó con su interpretación del tema “Think”, de Aretha Franklin, en la gran final del programa televisivo “La Voz… México”, que hizo que la audiencia y los “coaches” se pusieran de pie, reconociendo su imponente voz.

La intérprete, quien era del equipo de Maluma, salió al escenario con un atuendo dorado destellante, pero lo que realmente brilló fue su gran interpretación, un difícil tema, puesto que tiene tonos muy altos que no muchos pueden alcanzar.

Originaria de Panamá, Diana Villamontes decidió mudarse hace dos años a México en busca de hacer su sueño realidad, y al ser seleccionada para el “reality” mexicano, la cantante sorprendió desde el primer programa con su gran voz, misma que hizo que quedara en el segundo lugar de la contienda.

“La verdad quedar en segundo lugar y saber que México solo tuvo la opción de votar, para mí es hermoso, porque yo tengo dos años aquí, amo este país y esto significa mucho para mí, estoy súper feliz”, comentó la cantante a los medios de comunicación.

La participante se sentía muy desconfiada de poder ganar, puesto que pensaba que la audiencia mexicana la podía rechazar por ser extranjera; sin embargo, sucedió todo lo contrario, fueron miles quienes reconocieron su talento y estuvieron apoyándola.

“Me siento increíble porque todo el día estuve muy presionada, la verdad no pensé llegar tan lejos en la final, porque estoy en México y yo leí muchísimos comentarios de la gente que decía: ¡ay, ella no es mexicana!, y cosas así, y mejor pensé en disfrutar el momento porque creí que no pasaría nada”, expresó.

Asimismo, indicó que vienen grandes proyectos para ella, “después de esto vienen muchas cosas, estoy muy agradecida por esta experiencia porque en México me han apoyado muchísimo y en mi país se han unido muchísimo para apoyarme, así que sea en Panamá o en México tengo muchas oportunidades”.

Por otro lado, agradeció a Maluma el apoyo que le brindó en todo momento. “A Maluma le aprendí la seguridad y la naturalidad con la que hace las cosas, la disciplina, y me enseñó a disfrutar el momento”.