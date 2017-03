Diana Bracho compartirá emociones y vivencias en libro de poemas

Paralelo a su labor como actriz, Diana Bracho se da tiempo para desfogar sus emociones y vivencias a través de la poesía y fruto de ello será una publicación que prepara al lado del artista plástico Juan Manuel de la Rosa, quien es el encargado de ilustrar los textos.

Bracho, visiblemente emocionada detalló que aunque tiene mucho trabajo, abre un espacio para terminar su poemario. “Yo estudié Letras Inglesas y Filosofía para ser escritora, pero por azares de la vida terminé siendo actriz”.

Aunque no reveló en torno a qué giran sus textos, refirió que en este momento de su vida se siente plena. “Estoy bien, me siento plena y agradecida con la vida, con todo lo que me ha dado. No tengo ninguna envidia, resentimiento o amargura, tengo muchas ganas de vivir y hacer cosas, de seguir creciendo en mi trabajo”.

Este 2017, Bracho espera concretar un proyecto de teatro que se cocina desde hace algunos meses, así como una propuesta en Televisa y una serie más. “Tengo mucho trabajo y estoy feliz”, anotó.

Por ahora, la actriz participa en un ciclo dedicado a su padre Julio Bracho en el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, donde se exhibe a partir de hoy una retrospectiva compuesta por siete de sus películas más representativas, entre ellas “¡Ay, qué tiempos señor don Simón!” (1941), “Historia de un gran amor” (1942) y “Distinto amanecer” (1943).