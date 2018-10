Desmenuza Luis Felipe Tovar a personaje ‘Mariano Tavares’ de ‘El recluso’

Con “Mariano Tavares”, un ser despiadado y sin escrúpulos, Luis Felipe Tovar disfrutó la impunidad de su personaje en escena, pues le permitió fantasear con cosas que jamás sucederían en su vida.

“Disfruto, y lo digo con toda honestidad, la impunidad del personaje cuando estoy en escena porque me deja fantasear en cualquier papel; puede ser una comedia, pues son cosas que jamás sucederían en mi vida”, expresó el actor en entrevista.

Sin embargo, eso sólo se queda en el mundo de la actuación porque cuando dicen “corte”, según señaló Tovar, sabe separarse muy bien de cualquier personaje que interprete y sigue siendo él mismo, a diferencia de otros histrión es, que al hacer un personaje muy intenso permea en su vida.

“Tengo mucho tiempo trabajando en esta bendita profesión y cuando dicen ‘corte’ y yo digo ‘corte’, y cuando termina mi trabajo, yo sigo siendo la persona que está sentada junto a ti; disfruto mucho la vida”, comentó.

No obstante, señaló que “Mariano Tavares” es un personaje tan complejo que interpretarlo no es nada fácil.

“Este papel exigió algo más orgánicamente porque si tienes que prestar atención a algo que no es tan sencillo en el mundo de la actuación, que es aportar la parte oscura de tu naturaleza humana, entonces, tienes que trabajar un poco con tus monstruos”, explicó el también maestro de actuación.

Compartió que para personificar a alguien debe haber mucha empatía para que el trabajo actoral cuente con credibilidad.

“Lo que pasa es que en ‘El recluso’ hay una carga orgánica en la que tiene que haber autenticidad y transparencia, un alto grado de honestidad”, refirió.

Además, dijo, hacer una buena interpretación siempre depende de una profunda investigación, la que en este caso realizó.

“Tiene que ver con la información que tengas; evidentemente, el rigor que tengas con el estudio y veas lo que realmente sucede con este tipo de personajes y de celebridades”, acotó.

“Mario Tavares”, abundó, es una celebridad en la prisión “y lo que hago es lo que hace y tiene que hacer cualquier actor: Ponerme en sus zapatos y colaborar con mi director porque si cuento una buena historia voy a hacer un trabajo en el que mi posibilidad de juego se abra a tal nivel donde pueda mostrar mi conocimiento de la actuación y mi experiencia de vida”.

“Es un personaje complejo; no solamente es un villano; es un ser humano enjaulado, dispuesto a todo por no perder su poder de una prisión, que yo no conozco el infierno, pero creo que ha de ser algo muy semejante”, expresó.

Tovar describió a su personaje como un ser tremendo, un delincuente, un depredador, un ser humano que nació para estar encerrado “porque un ser humano así solamente puede estar encerrado; es como un animal en cautiverio, pero es un animal en cautiverio que sabe cómo moverse porque es carne de prisión; él no podría estar de ninguna manera libre”.

Asimismo, acotó, “Tavares” nunca se sentiría pleno en la libertad porque nunca podría tener y almacenar la cantidad de poder que obtiene en la cárcel.

“Es un hombre poderoso; la cárcel le da la oportunidad de significar algo; le da impunidad; en la cárcel, él siente que tiene la fuerza, el valor, para poder controlar a una parte de la población para poder sentir que tiene significado su vida”.

Finalmente, indicó que está muy contento y satisfecho por haber sido parte del proyecto, de esos de alto nivel, que no llega todos los días.

“Siempre estuvo diseñado para una audiencia muy grande, con una empresa muy fuerte, como es Telemundo, que se arriesga a poner en pantalla temas muy delicados y fuertes, que nos hacen reflexionar sobre el mundo terrible que es el de las prisiones”, expresó.