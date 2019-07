Desmenuza Annette Moreno Festival Latino Fest para Jesús

El Festival Latino Fest para Jesús, encabezado por el grupo Barak, ya está a la vuelta de la esquina.

Este magno evento se llevará a cabo el próximo miércoles 24 de julio en el Teatro Metropólitan a partir de las siete y media de la noche.

Quien nos abrió las puertas de su corazón para hablar de este gran festival fue Annette Moreno, una cantante y compositora que aunque es estadounidense lo hace en el idioma español.

Pese a que su música la han estigmatizado o catalogado como música cristiana evangélica, ella no lo considera sí, pues simplemente “es una música que me nace del corazón y lo hago para transmitir sentimientos lindos y hermosos para quien lo escuche”.

Moreno enfatiza que en este mundo violento y lleno de tanta inseguridad, es necesario dar amor, enviar mensajes de paz que le lleguen a todos los corazones del mundo.

Y vaya que sí lo hace, lo logra muy fácilmente, pues canta con el alma y transmite paz a sus fans, cosa que no cualquiera logra.

Es innegable que cualquiera puede cantar, pero no cualquiera transmite… y eso sí lo logra la bella Annette, linda para muchos en lo físico, pero lo es más en su interior.

Sin temor a equivocarnos, se puede decir que Moreno es un libro abierto… o una lección de vida que todos deberíamos leer y escuchar con atención en sus mensajes que da a través de su música en sus conciertos que son mágicos y nos llevan a una espiritualidad única que, la verdad, al oírla nos sentimos otros y ya tenemos una perspectiva diferente de la vida.

DESDE 1995 ES BENDECIDA

Annette, desde su primer álbum en solitario en 1995, ha lanzado nueve álbumes, una colección de singles y un DVD en vivo.

Anteriormente fue miembro de Rojo y proviene de una familia musical de abolengo.

Moreno cuenta con discos que se han convertido en clásicos, como “Volar libre”, “El amor que me das”, “Un ángel llora”, “Navidad”, “Ruleta rusa”, “Annette Moreno”, “Revolucionar”, “Barco de papel”, “Extraño mi futuro” y su más reciente disco titulado “Ansiedad”, que le da el nombre a su gira de actuaciones que ha recorrido el mundo con la cual llega a México para presentarse este miércoles 24 de julio en el Teatro Metropólitan.

SUS CANCIONES SON HIMNOS DE AMOR

Nacida en San Diego, California, Annette ha hecho de su andanza musical un mosaico variopinto de diversos géneros que cultiva con orgullo, resaltando el góspel que le ha dado una gran cantidad de seguidores, tanto por su calidad, como por los mensajes que profesa.

Hija del pastor Eliezer Moreno y de su esposa Linda, ambos inmigrantes mexicanos, ha hecho de sus canciones cantadas en español himnos para muchas personas que se emocionan cuando la ven anunciada. Saben que por ella pasa todo lo bueno. Recientemente ha publicado un libro que tituló “Perros que ladran” que ha sido muy bien recibido por la crítica.

Con un espíritu de adoración y entrega, el grupo Música Más Vida presentará en este show su nuevo álbum “Volverá”, en el cual exaltan los atributos de Dios al hacer énfasis en su grandeza y poder y recordar la promesa del regreso triunfal de Jesús.

Esta producción de adoración congregacional contiene diez temas originales, compuestos por los miembros de la banda, quienes son parte del equipo de adoración de la iglesia Más Vida, pastoreada por Andrés y Kelly Spyker y cuya sede principal se encuentra en Morelia, México, además de contar con otras siete sedes repartidas en ciudades como Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México.

El lanzamiento de “Volverá” fue precedido por el estreno de tres sencillos: “Mi escudo”, tema que, inspirado en algunos Salmos, destaca la fortaleza que es el Señor para sus hijos en cada momento; “Un millón”, que reconoce la grandeza de Dios y el placer de estar en su presencia; y finalmente la canción que le da nombre al álbum, “Volverá”, desde la que el plan redentor de Dios es predicado de principio a fin en este profundo tema de adoración.

Así no es solamente un mensaje sumamente necesario para la iglesia en general, sino que además deja en claro verdades bíblicas que tienen el potencial alcanzar a cualquiera que escuche y que las crea, de adorar a Jesús por los mismos motivos por los que Música Más Vida lo hace y que reiterará este miércoles 24 de julio en el Metropólitan.

GRANDES PARTICIPANTES

Diversos artistas desfilarán por el escenario de Independencia.

Harán acto de presencia en el escenario Barak, los michoacanos Música Más Vida y el actor Rodrigo Abed, quien da vida al “Señor de los Cielos” en la serie “El Chapo” de Netflix y que ha participado en incontables telenovelas de gran alcance.

El Latino Fest Para Jesús se efectuará el próximo miércoles 24 de julio en el Teatro Metropólitan, donde su esperanzador mensaje hará suyo el escenario mexicano y el único compromiso será buscar un mundo mejor.

Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble, además del número telefónico 55-6544-3007.