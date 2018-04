‘Desierto’ experiencia insoportable para actor Jeffrey Dean Morgan

Como una experiencia insoportable calificó el actor estadounidense Jeffrey Dean Morgan haber intervenido en la cinta “Desierto” de Jonás Cuarón.

Ello, por encarnar a un ser humano despreciable.

“Ha sido la única vez en mi vida en la que tuve problemas para ir a trabajar todo los días y tener que interpretarlo porque era un ser humano tan despreciable de tantas maneras”, refirió Morgan sobre la cinta protagonizada por Gael García Bernal.

En “Desierto”, el actor estadounidense se dedica a matar, a diestra y siniestra, a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

“En esa película en particular, ese personaje es el más siniestro que he interpretado en mi vida; es peor que Negan (de ‘The Walking Dead’) y que todos los que he hecho, pero la oportunidad de trabajar con los Cuarón fue un honor absoluto.

“Fue una cinta muy especial por distintos motivos, por la manera en que la filmamos, las condiciones en las que la hicimos, la temática, que fue coyuntural, con las elecciones de EU y con la situación política que vivíamos; fue un todo y amé hacerla”, hizo notar Morgan.