Derbez celebra que Hollywood apoye a latinos

El actor Eugenio Derbez considera como un gran avance que Hollywood se atreva cada vez más a hacer películas con un elenco en su mayoría de latinos, en estos tiempos donde “somos tan perseguidos, juzgados y aislados”.

El también productor, quien desde hace varios años se fue a Estados Unidos en busca de oportunidades laborales, ve con entusiasmo que su esfuerzo está cobrando frutos y no solo al protagonizar filmes en el vecino país, sino porque se están rompiendo los estereotipos del latino.

Por ello, consideró que es muy importante y significativo que Hollywood se atreva a hacer una película con un elenco con 90 por ciento de latinos como ha ocurrido con su reciente película Dora y la ciudad perdida.

Isabela Moner, Michael Peña y Eva Longoria son parte del elenco que participa en esta historia de aventuras basada en la serie animada que se estrenó en 2000. “Es maravilloso lo que está pasando y más en esta época en la que somos tan perseguidos, juzgados y aislados”, apuntó Derbez, quien estuvo acompañado por la actriz peruana Isabela Moner.

“Es un gran mensaje el que se manda a la comunidad latina desde varios puntos de vista. El primero que ‘Dora’ es nuestra primera heroína latina, quien nos enseña que está bien hablar español o ser morenos”, expresó.

En su oportunidad, Derbez señaló que otro de los valores que están enviando a través de esta historia es mostrar a una mujer empoderada, que a diferencia de otras heroínas no es su belleza o poder sobrenatural lo que la distingue, sino su inteligencia.

“Para las niñas puede resultar inspirador y eso es lo que debemos promover entre nuestra comunidad”, dijo el actor, al agregar que el filme no tiene nada que ver con la serie animada que a su parecer es un poco simple.

El protagonista de filmes como No se admiten devoluciones, destacó que la cinta no es una historia para niños, es también para adultos y hay que apreciar las narrativas que presenta, porque lleva muchos mensajes implícitos.

El actor mexicano destacó que tanto él como Moner y los otros latinos fraternizaron mucho en el set durante el rodaje, lo que no suele pasar en producciones netamente americanas, donde todo es solemne.

Dijo que ellos no tuvieron miedo a expresar esa amistad que emana, “los americanos con eso del movimiento Me too, cuidan las formas como medida de precaución ante todo lo que ha sucedido recientemente.

Dora y la ciudad perdida, bajo la dirección de James Bobin, protagonizada por Isabela Moner, Eva Longoria y Eugenio Derbez, llegará a las salas mexicanas este viernes 13 de septiembre.