Denuncias anónimas del #MeToo son delicadas, dice actriz Arcelia Ramírez

Las denuncias anónimas sobre abuso y acoso sexual que se han dado a conocer como parte del movimiento #MeToo en México son delicadas, ojalá se encuentre una manera más justa para hacerlas, consideró la actriz mexicana Arcelia Ramírez.

“Es importante que existan esos espacios de denuncia donde las mujeres puedan defenderse y expresar lo que han vivido, pero también creo que es un poco delicado, sobre todo lo que es anónimo”, comentó.

Por ello la protagonista de filmes como “La mujer de Benjamín” (1991) y “No se aceptan devoluciones” (2013) remarcó la necesidad de que se encuentre la manera más justa para denunciar situaciones de ese tipo.

“Creo que todo esto se hace para cambiar nuestra forma de funcionar y tenemos que conquistar el respeto, las relaciones horizontales y la empatía”.

Explicó que en el proceso para construir un personaje el actor trabaja con sus emociones y siempre otorga un permiso al director para que éste “meta la mano en el corazón, en el alma y escarbe”.

“Los rodajes son momentos tan intensos y fuertes en los que se están jugando tantas y tantas cosas que de repente la sensibilidad está a flor de piel, estamos todos tensos y ocurren exabruptos, pero nada que se deba denunciar”, aclaró Ramírez, próxima a estrenar la obra “Hermanas” al lado de Fernanda Castillo.

Respecto a una denuncia anónima de violación sexual contra el actor Bruno Bichir, con quien ha trabajado en diversas ocasiones y tiene gran amistad, respondió que no está empapada del caso.

“No uso mucho mis redes sociales, sólo para comunicar al público dónde estarán los espectáculos que estoy haciendo y cuáles son los estrenos de cine en los que estoy. No he podido entrar al espacio que se abrió y no podría hablar claramente de las acusaciones porque no las conozco”, remarcó.