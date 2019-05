Denuncian corrupción por evento de Marco Antonio Solís en Morelos

El gobierno de Morelos presentó dos denuncias, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por presuntos delitos de este tipo, cometidos por la administración estatal pasada, uno de ellos por la presentación del artista Marco Antonio Solis.

En un comunicado, el asesor Anticorrupción del Gobierno de Morelos, Gerardo Becerra Chávez de Ita, detalló que la primera denuncia tiene que ver un presunto uso de documento falso por parte del entonces comisario público de los Servicios de Salud de Morelos, Gabriel Tapia Galindo.

“Desde el momento de su contratación, bajo la óptica de esta asesoría especial anticorrupción, no cumplió y no solamente no cumplió, sino que aparentemente falseó el documento como tal que es su certificado de Licenciado en Derecho”, aseveró.

El asesor Anticorrupción señaló que la segunda denuncia está relacionada con una presentación del artista Marco Antonio Solís, en el estadio “Agustín Coruco Díaz”, para lo cual se realizó un gasto de casi 24 millones de pesos, lo que calificó como excesivo. Además de que no se registraron ingresos económicos a las arcas del gobierno estatal.