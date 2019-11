Demi Lovato comparte su proceso de aceptación

La cantante Demi Lovato habló sobre el proceso de aceptación física que ha enfrentado en los últimos meses, luego del evento de sobredosis que padeció el año pasado y sus recientes fotografías sin editar, con las que busca trasmitir un mensaje de amor propio.

En entrevista para la revista Teen Vogue, la intérprete de temas como Skyscraper y Warrior destacó: “Estoy agradecida por mi fuerza y las cosas que puedo hacer con mi cuerpo. Estoy diciendo que estoy sana y acepto la forma en que mi cuerpo se encuentra ahora, sin cambiar nada”.

En septiembre pasado, Demi Lovato decidió compartir una serie de fotografías en las que se apreciaban los rastros de celulitis en su cuerpo, en dicha publicación la cantante se dijo orgullosa de mostrarse sin pena y dueña de un cuerpo que ha luchado tanto, además explicó que se trataba de un nuevo capítulo en su vida con el que buscaba ser auténtica y romper con los estándares establecidos.

“En los últimos cinco años he aprendido que no vale la pena vivir a menos que estés viviendo para ti mismo. Si estás tratando de ser alguien que no eres, o estás tratando de complacer a otras personas, no funcionará a la larga”, expresó Lovato en la que fue su primera entrevista luego de varios meses.

Asimismo, la cantante resaltó que ahora es una persona con mucha confianza, que seguirá luchando sin importar los obstáculos que se le presenten y apuntó que gracias a la seguridad que ha logrado, es capaz de mantener una conversación con alguien e incluso sostener una primera cita con alguien.

Sobre sus planes de regresar a la música, Demi compartió que es un aspecto en el que se desenvolverá con cautela y optará por tomarse su tiempo para las cosas: “Cuando sea el momento adecuado, lo publicaré. Me muero por lanzar nueva música, pero todo a su debido tiempo”.