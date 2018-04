Daniel Melero desconfía de las cosas que llegan fácilmente a la gente

El cantante, compositor, músico y productor argentino Daniel Melero, quien forma parte del cartel del Festival Marvin 2018, dijo que no le interesan aquellas cosas que llegan fácilmente al oído o al ojo de las personas.

En la actualidad es muy fácil conocer las propuestas de un artista gracias a internet, y las redes sociales se han encargado de determinar lo que está de moda o no, lo que es bueno o malo, algo que no comparte Melero.

“Para mí la información no proviene de las redes, sino de internet, donde todos los peces son pescados”, señaló.

Es por ello que cuando una canción comienza a circular en las redes sociales y gracias a éstas se vuelve famosa, el productor duda de su calidad.

“Para mí hay un gran problema, que la música ya no la estamos considerando como tal. La música en mi opinión es arte y por ello muchas veces es ignorada, sobre todo la que no está en la media.

“Me resulta de poco interés cualquier cosa que muy fácilmente llega a tus oídos o a tus ojos. Me provoca desconfianza y desinterés”, insistió.

El argentino, quien produjo para bandas que con el paso de los años se convirtieron en iconos como Soda Stereo, Todos tus Muertos y Babasónicos, señaló que siempre les vio algo a las agrupaciones, algo que fue de su agrado y admiró de ellas, motivo por el cual decidió colaborar en sus trabajos.

“Yo jamás trabajé, yo me decido y me dedico. Aglutino información de las personas y jamás me involucro con alguien que no admire en algún aspecto.

“Valoro mucho cómo funcionó Soda Stereo a partir de haberme aceptado como productor artístico y conceptual, porque jamás me involucro en algo que no me resulte un entusiasmo, así que puedo rechazar cualquier cifra o aceptar algo que mucha gente consideraría nada simplemente porque me inspira”, destacó.

Al preguntarle sobre la forma de hacer un álbum, Daniel comentó que difiere de los tiempos, puesto que si bien posee más experiencia actualmente, se deja llevar por la intuición de lo que suceda en el momento.

“No me preocupa demasiado si esas canciones terminan siendo un concepto que las englobe, porque pueden quedarse esperando. Los discos se forman solos y eso es mejor que hacer un plan”, apuntó.