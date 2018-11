Dan puñetazo a Morrissey durante concierto

Un hombre golpeó en la cara al cantante Morrissey cuando terminaba su concierto en San Diego, California; hasta el momento no se tiene información sobre el estado de salud del ex vocalista de The Smiths.

Durante su interpretación de la canción “Every Day Is Like Sunday”, algunos fanáticos lograron burlar a la seguridad del cantante y alcanzaron estrechar las manos de Morrissey; sin embargo, otro hombre logró subir totalmente al escenario, acercase al cantante y pegarle un puñetazo en la cara al británico.

Generando la reacción inmediata de la seguridad, por su parte el intérprete de “Suedehead” se retiró del lugar visiblemente enojado.

Pese al abucheo de la gente y a la petición de regreso al escenario de Morrissey, el británico nunca regresó al terminar su concierto por lo que existe conmoción al saber el estado de salud del cantante, ya que hasta el momento no se sabe la gravedad del golpe al ex vocalista de los The Smiths.