Cuarón inició “Roma” animado por Cannes

El cineasta Alfonso Cuarón decidió filmar su última película, “Roma”, durante el Festival de cine de Morelia (FICM) de 2015, animado a volver a rodar en México por el “mezcal” y por el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, confesó el cineasta durante el festival Lumière de Lyon.

En el preestreno de “Roma” en el certamen, al que asistió la directora del FICM, Daniela Michel, Cuarón explicó que el proyecto se comenzó a gestar “en 2015, por aquí esta Daniela Michel, en una de esas noches del festival”, de su catorceava edición, en compañía del delegado general de Cannes.

“Yo no sé quien estaba más borracho aquella noche si Thierry o yo. Él me preguntó que iba a hacer después. Me dijo que estaba interesante la idea de proyecto que yo tenía entonces me dijo: la verdad yo creo que tienes que regresar a México a hacer una película, ya es tiempo” comentó Cuarón.

“Y fueron sus palabras o el mezcal pero esa conversación siguió rondando en mi cabeza. La idea era volver a México a hacer algo muy cercano” agregó Cuarón durante el preestreno francés de su última película, premiada recientemente con el León de Oro al mejor filme en el prestigioso festival de cine de Venecia, Italia.

El cineasta mexicano, quien esta semana recibió un homenaje durante el festival Lumière de Lyon, que tiene su sede en la casa-museo de la ciudad del este de Francia en la que se inventó el cine, agradeció a Frémaux el hecho de “insuflarle la necesidad de hacer Roma”, película cuyo título procede de la colonia del mismo nombre de la ciudad de México.

“Fue importante que la conversación fuera en Morelia porque en el transcurso de los días esa conversación siguió repitiéndose en mi cabeza y además como yo tratando de convencerme porque cuestionaba si yo era mexicano”, precisó el oscarizado cineasta, director de “Gravity”.

“De pronto esto que fue una conversación se convirtió en recuperar una idea que yo había tratado de hacer hacía años y se convirtió en una necesidad, Y sí era el momento necesario para mí para hacerla porque la verdad es que me estaba secando” reveló el realizador en una clase magistral posterior celebrada en Lyon.

“La verdad es que era el momento espiritual para hacerlo” subrayó Cuarón sobre su filme, rodado en 65 milímetros y en blanco y negro, y que supone el retorno a México del director de “Solo con tu pareja”.

El delegado general de Cannes, Thierry Frémaux, “me decía que era el momento de que yo regresara a México, a hacer una película en mi país, que no había regresado desde “Y tu mamá también” y que tenía que regresar a México” añadió Cuarón acompañado de Frémaux, quien presentó su programa de homenaje del festival lionés.

“Yo te dije: regresa al país y haz una película mexicana. Había mucho mezcal de por medio pero por mi parte yo pensaba que después de Gravity, después de los óscares y después de esa posición poderosa que tu tenías era el momento de que regresaras a México” explicó de su lado el delegado de Cannes.

“Tenía ganas de saber si después de todo eso tú seguías siendo un hijo de México, un hijo de tu familia, de tu cultura, de tu historia, y con Roma tú lo has demostrado de una manera muy extraordinaria” subrayó Frémaux, el programador en jefe del principal festival de cine del mundo.