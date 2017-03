Concha Buika anhela volver a México para comer chapulines y ofrecer concierto sinfónico

“Volver a México es como vivir en paz, benditos aquellos que viven en esa tierra”, expresó Concha Buika, quien el próximo 8 de abril presentará su concierto “Sinfónico” en el Teatro Metropólitan de esta ciudad.

Hace dos años que la cantante española realiza una gira por varios países presentando este “show”, pero México era una asignatura pendiente.

“Es uno de mis países favoritos, como me lo paso allá, no me lo paso en ningún otro lado. Recuerdo tanto aquellos días al lado de Chavela Vargas, de cuando estuvimos en Tepoztlán o en Cuernavaca. Ahora ya lo puedo contar porque ella ya no está con nosotros”, dijo.

“Fue una ocasión en que me llevó a un paraíso llamado Las Mañanitas, y sólo de acordarme, me río mucho. Esa vez me preguntó si yo sabía qué eran los chapulines y le respondí que no. Entonces, se levantó, pidió una orden y al verlos pensé que eran gusanillos”, platicó a Notimex.

“Chavela ya estaba un poco delicada de salud, la nariz le goteaba y al ver que escurría sobre el guacamole que vertía sobre los chapulines que yo me iba a comer, pensé: ‘voy a morir’.

“Ella me decía: ‘prueba, mija, que yo no he comido otra cosa más rica en mi vida’. Y tenía razón, esos chapulines con todo y los mocos de Chavela, me supieron a gloria, me lo gocé mucho y ahora solo sueño con volverlos a comer, aunque extrañaré no hacerlo más con ella”, compartió vía telefónica desde España.

Concha Buika, intérprete del éxito “Se me hizo fácil”, buscará esa oportunidad cuando en el mes de abril viaje a este país, también para cantar en Guadalajara, y Zacatecas.

Sin embargo, lamenta que no pueda quedarse más tiempo porque de inmediato se trasladará a España, después a Canadá, Ucrania y Puerto Rico, como parte del tour.

“Cuando voy a México y no puedo permanecer por más días es como si me clavaran un puñal de seda. México es una reina caprichosa porque siempre que voy tengo que ir a uno u otro sitio, y se me resiste para quedarme un buen rato”.

Considerada como una de las “50 mejores voces de la historia”, según la NPR, adelantó que su espectáculo “Sinfónico” agrupa los temas más reconocidos de su repertorio musical, pero también de varios de los autores nacidos en este país.

De la mano del reconocido maestro Toni Cuenca, a quien conoció cuando tenía 15 años, “Buika Symphony Experience” promete extasiar al público como ya lo ha hecho con los recitales ofrecidos en Turquía, Bulgaria, Grecia y España.

“Tengo un repertorio de todo un poco, pues ya saben que estoy bastante loca y me atrevo con todo. Tengo música desde clásica, algo de ópera, otra cosa de rock o de new age music y me atrevo con esta voz de perro que tengo, porque no tengo barreras para nada”, destacó.

Concha Buika ha obtenido múltiples nominaciones a los Premios Grammys y Latin Grammys, así como reconocimientos especiales en éstos, por sus trabajos “El último trago” (2009) y “La noche más larga” (2013).