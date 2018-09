‘Con manga ancha’ emisión ‘La Rosa de Guadalupe’

A 10 años y medio de transmisiones, el éxito de “La Rosa de Guadalupe” se debe a que sus creadores nunca han padecido la censura en su contenido y a que gozan de absoluta libertad para abordar todo tipo de problemas que atañen a la sociedad.

“Aquí nunca ha existido la censura ni una llamada de ‘no puedes tocar este tema’; al contrario, nos han dado libertad absoluta para abordar los que interesan a los jóvenes de hoy y a las mamás, a fin de que puedan entender mejor a sus hijos”, estableció su creador, Carlos Eduardo Mercado, en entrevista.

Aunque no han sido su punto de referencia principal, admitió que las notas que ocupan las primeras planas de los diarios han sido retomadas en algunos casos, como el de la discoteca New’s Divine, donde el 20 de junio de 2008 fallecieron 12 personas, y 16 fueron lesionadas de gravedad, tras un operativo policial.

“Hace poco hicimos uno que se llamó ‘Calcetitas rojas’ y hubo polémica porque la gente no vio el capítulo; se fue con la finta del título. Si lo hubieran visto se darían cuenta que no tiene nada que ver con la historia real (de una niña asesinada por sus padres porque no avisó que le andaba del baño)”.

El escritor detalló que sólo fue un pretexto para contar el caso de una niña maltratada “y que nuestro personaje central lograra hacer las cosas correctas: Acudir a las instancias gubernamentales y de familia para salvarla, pero nada tiene que ver con el infortunio de la otra niña”.

Otros temas tomados de la realidad han sido los programas de Pokémon GO, las llamadas “aguas locas”, la ballena azul, los cosplayers y momo.

Hay casos presentados por “La Rosa de Guadalupe” que a su creador le llenan de orgullo.

Uno de ellos sucedió cuando una mujer en Chiapas se le acercó para decirle que gracias a un capítulo del programa convenció a su esposo de que le hicieran una mastectomía y se salvara del cáncer que la amenazaba.

“Muchos padres se han acercado a nosotros para agradecernos porque con las historias que presentamos se han enterado de diversas drogas al alcance de sus hijos, de un spray para teclado que es dañino o el vodka en las toallas femeninas. Para escribir los libretos nos nutrimos de la vida cotidiana de la propia audiencia”, refirió Mercado.

El bullying es un tema recurrente en el unitario, si bien siempre han buscado abordarlo de una manera diferente, pues consideran que es una situación recurrente en las escuelas y que tanto niños como adolescentes y padres deben estar pendientes de qué acciones tomar al respecto.

“En lo que refiere al uso de la mariguana no estamos de acuerdo en su consumo como droga, pero sí creemos que a nivel medicinal debe hacerse algo. No somos nadie para tener una postura, no obstante, estamos representando a la sociedad para que se abra un debate y se haga lo mejor”, puntualizó Mercado.

Hace 10 años, cuando se estrenó el primer episodio de “La Rosa de Guadalupe”, su creador nunca imaginó el éxito que alcanzaría, que hoy le hace continuar como líder de audiencia en su barra de horario.

“Al inicio del proyecto pensé que podría mantenerse muy bien durante cinco años y que después empezaría a caer, pero la realidad es que la misma audiencia nos ha avasallado. ‘La Rosa de Guadalupe’ es un producto que a nosotros mismo nos sigue sorprendiendo”, refirió.