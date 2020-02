Comunidad artística pide justicia por el feminicidio de niña Fátima

Con el hashtag #JusticiaParaFátima, algunos artistas se han pronunciado ante el terrible feminicidio de una niña de 7 años, mismo que se dio a conocer la noche del domingo, y exigen a las autoridades poner atención en esta problemática.

Personalidades como Gala Montes, Alberto Guerra, Raquel Garza, el productor Epigmenio Ibarra y la conductora de radio Pamela Cerdeira, han expresado en sus cuentas de Twitter, el descontento tras el feminicidio de la niña Fátima.

La actriz mexicana Gala Montes, a través de Twitter, expresó:

“Yo iba en escuelas de gobierno y varias veces llegaban tantito tarde por mí y me sacaban. Hay que echar ojo en esto y unir fuerzas. Qué triste es esta noticia Somos un fracaso como sociedad.

Una más ¿cuantas más? #JusticiaParaFátima”.

Asimismo, la actriz, expresó: “El hecho de que uno sea de México no significa que no admita la situación del país. En México matan y violan a mujeres y a niñas y luego las meten en bolsas de plástico. Fin”.

Por su parte, el actor cubano, quien reside en la capital mexicana, Alberto Guerra, mencionó:

“7 años. 7 años. Tenía 7 años carajo. La secuestraron, violaron y asesinaron. Claudia Sheinbaum, Ahorita ¿sí? ¿O todavía no? Que lo quemen todo. ¿Con qué cara se atreven a decir que no son los formas de manifestar porque las están matando? Que lo quemen todo. #JusticiaParaFátima”.

Además, el productor y periodista Epigmenio Ibarra, escribió:

“¿Matar a una niña de 7 años? No podemos ni debemos tolerar este horror. El estado, la sociedad, el país entero debe unirse para impedir que las mujeres y las niñas sigan siendo asesinadas. Contra el feminicidio. Contra el machismo. Por #JusticiaParaFátima ¡Ya!”

La actriz Raquel Garza, dice sentir miedo y rabia ante los casos de violencia perpetrada hacia las mujeres que sufren las mujeres y niñas en este país.

“Tenía 7 años se llamaba Fátima. Hoy elevó una oración por ella, por todas nosotras, por su familia. Por todas las mujeres que han sido asesinadas en un país donde no se nos protege. Justicia, no la veo, no la siento. Sólo miedo y rabia. #NosEstánMatando.

La conductora de radio Pamela Cerdeira, mencionó, “La historia de Fátima me parte. Simplemente no hay palabras en donde quepa ese dolor. #JusticiaParaFátima”.

Por su parte, la conductora de televisión Claudia Lizaldi, expresó en sus espacios sociales: “De acuerdo, no es culpa de una persona, es una sociedad completa claramente lastimada y enferma, y no, la violencia no se combate con violencia, pero urge empatía con el tema, para empezar. Quien lastima a una nos lastima a todas”, en donde etiquetó al presidente Andrés Manuel López Obrador, y acompañó de los hashtags #JusticiaParaFátima, el mensaje termina con la frase “México merece más”.

El pasado 11 de febrero, Fátima de 7 años fue reportada como desaparecida en la colonia Santiago Tulyehualco, de la alcaldía Xochimilco. La última vez que se le vio fue a las afueras de su colegio Enrique C. Rébsamen, Fátima se encontraba esperando a su mamá a las afueras del colegio, su madre había avisado a las autoridades de la escuela que iba retrasada.

Después de cinco días fue encontrada sin vida y con signos de tortura en la alcaldía Tláhuac, su cuerpo fue encontrado en un camino de terracería y estaba envuelto en bolsas de plástico.