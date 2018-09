Compositor Manuel Eduardo Toscano escribe temas para jóvenes intérpretes

Ante los problemas que ha tenido Paquita la del Barrio para grabar, su compositor y autor de cabecera, Manuel Eduardo Toscano, enfoca su trabajo en nuevos intérpretes como el cantante del sureste mexicano, Nelson Cancela, y otros talentos, a los que dará sus canciones.

En entrevista con Notimex, señaló que Paquita la del Barrio es la preferida para darle sus canciones, sin embargo, para no detener su inspiración escribe temas para jóvenes intérpretes.

“Aunque me siguen grabando el grupo Súper Lamas, y Exterminador hará un disco casi con temas míos, y sigo repartiendo canciones, aunque debo aclarar que las letras que hago para Paquita son solo para ella y esperaré a que resuelva su problema con su disquera”.

El autor de temas como “Rata de dos patas”, “Sublime mujer”, “De la cintura para abajo”, “La peor de mis locuras” y “Mátalas”, afirmó que tiene canciones para un disco completo de Paquita.

“Hay que tener paciencia y esperar a que resuelva sus diferencias con su disquera, porque esas canciones son para ella, porque hoy en día es más difícil tener contacto con las nuevas intérpretes, porque se vuelven inalcanzables por muchas razones, incluso sin tener fama”.

Toscano indicó que ya tiene un acumulado de canciones hechas a la medida de “La Chiquis Rivera”, a quien le ve todo el carácter para las letras que salen de su alma y corazón.

“Me urge localizarla y platicar con ella, la he buscado pero no es fácil, los números de teléfonos no son los mismos, el mánager no es accesible, son muchas razones, pero en cuanto la vea le mostraré lo que tengo para ella y quedará sorprendida”.

Cuestionado sobre cuál es la historia más cruel que ha escrito en canción, el originario de Catemaco, Veracruz, indicó que la historia de su vida es uno de los temas más dolorosos y aleccionadores que tiene.

“Mi vida es la mejor canción, pero esa ni Paquita la del Barrio cantaría, porque mi alma la llora y la goza, en especial desde que me cortaron el brazo cuando era adolescente”, finalizó.