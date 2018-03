Como productor uno busca salirse de su personaje: Siddhartha

A una década de lanzarse como solista el músico tapatío Siddhartha debuta en Cumbre Tajín, donde aseguró que en su faceta como productor, busca salirse de su personaje para hacer música desde otra perspectiva.

En entrevista con los medios antes de su debut en Cumbre Tajín, el ex baterista de Zoé detalló que entre las cualidades que necesita tener un artista para que pueda producirle destaca el contar con afinidad musical y tener algo que aportarle.

“Es un rol que me gusta mucho pero que me demanda mucho, y cómo ha sucedido de manera casual siempre hago un disco y encaja con que produzco un par de proyectos y luego a trabajar en un nuevo disco, por lo que actualmente estoy ocupado en el lanzamiento de una producción en vivo que hicimos a finales del año pasado y en lo que será el inédito para 2019”, adelantó.

Siddhartha, quien produjo en 2017 a Caloncho, Sasha Sokol y Venado Meraki, sostuvo que esta condición de afinidad musical no va estrictamente vinculada a que toquen lo mismo, sino que el proyecto o artista tenga posibilidad de trascendencia creativa.

“Es importante también que la banda o artista esté preparado para que lo produzcan porque se necesita madurez, profesionalismo y un talento que brille”, apuntó Siddhartha, quien próximamente incluirá parte de su música en una serie mexicana.

Respecto al disco que planea lanzar en los próximos tres meses, dijo que “Únicos” lo grabaron en vivo en la Ciudad de México, por lo que será un Disco-DVD, y paralelamente trabajará en la creación de los temas para un álbum inédito.

Sobre su próximo instinto a la hora de componer, mencionó que suceden de una especie de diario y/o anecdotario musicalizado. “Cada disco es un retrato del ciclo que estoy viviendo; por ejemplo, “Náufrago” es fruto del retiro que tomé por dos meses y todo habla de esa experiencia”, apuntó.

En su debut en el festival de la identidad ofreció un show de al menos 40 minutos, durante los cuales sus seguidores, en su mayoría jóvenes entre 18 y 25 años se mostraron emocionados por su actuación.

“Amigos y colegas me habían platicado que era Cumbre Tajín, era una experiencia especial y como músico me había sentido interesado en venir y ver materializadas esta idea que me había planteado me hace sentir que siempre hay que superar lo que la imaginación te diga”, expresó el músico tapatío.