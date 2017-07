Comic en México lucha contra viento y marea para mantenerse: Paco Medina

El dibujante Paco Medina, creador de arte para títulos como “X-Men”, Marvel Universe”, “Spectacular Spider-Man” y “Deadpool”, lamentó la inexistencia de una industria de cómics en México a pesar de que hay mucho talento, que emigra al medio estadunidense para desarrollarse.

“Actualmente no hay una industria pero hay mucho talento. Hay muchos artistas nacionales que incursionan en el medio americano porque no existe una industria en forma en este país”, comentó.

Si bien en la actualidad persisten algunas publicaciones mexicanas, la realidad es que esa industria se mantiene en crisis, dijo, pues se trata de trabajos independientes que “deben luchar contra viento y marea para mantenerse”.

La historieta mexicana tuvo su época de oro en la década de los cuarenta y cincuenta, cuando un sólo comic podía alcanzar una tirada diaria de 350 mil ejemplares.

Entre los cómics más populares se encuentran “Los supersabios” (1936 y 1978) de Germán Butze; “La familia Burrón”, creada en 1948 y que emitió su último número en 2009, y “Memín Pinguín”, que tuvo su primera edición en 1962.

“Kalimán”, vigente entre 1963 y 1991, también se convirtió en ícono de la historieta mexicana. Más adelante se publicaron “Lágrimas y risas” (1963-1995) y “Tradiciones y leyendas de la colonia” (1963-1983).

La decadencia de la industria comenzó en los años ochenta, cuando las editoriales optaron por producir material importado toda vez que les resultaba más barato. Fue así que en el país comenzó un “boom” por los superhéroes (comics estadunidenses) y el manga (historieta japonesa).

Por ello desde hace varios años y hasta la actualidad dibujantes y entintadores deben emigrar. “En esos tiempos era muy redituable, lamentablemente hoy no existe el medio como anteriormente existía”, remarcó.

Paco Medina inició su carrera en el extranjero hace más de una década con DC Comics en “Superman: The Man of Steel #108”, una historia escrita por Mark Schultz en la que hizo equipo con su ahora entintador habitual, el también mexicano Juan Vlasco.

Para 2003 trabajó en la serie “Venom”. En su carrera también destacan títulos de Marvel como “X-Men, “New X-Men”, “New Warriors”, “Marvel Team-Up”, “Fantastic Four”, “Avenging Spider-Man” y “Nova”, así como “Planet of the Apes: The Human War”.

En entrevista con Notimex, Paco, invitado frecuente a La Mole Comic Con, confesó que su mejor obra siempre es la que tiene sobre su escritorio.

“Trato de que mi último trabajo siempre sea el mejor. Cada vez que tengo un proyecto nuevo me aplico a hacer lo mejor que sé, así que lo que estoy haciendo, siempre es con lo que estoy más contento”.

Pese a ello reconoció que siempre habrá trabajos de los que se sentirá más orgulloso como “Deadpool”, “Star-Lord” y “Logan”. “Todos los personajes que me tocan siempre los trato con cariño pero ‘Logan’ siempre me ha gustado y junto a ‘Deadpool’ son mis favoritos”.

Un número está conformado en general por 20 páginas y para su realización Medina invierte aproximadamente un mes. “Así que prácticamente trabajo una página por día o dos, depende de su complejidad. En este trabajo, yo soy el responsable de dividir mi tiempo en ese mes que me dan”.

Como dibujante una de las máximas obligaciones es justamente eso, cumplir con los tiempos, por lo que “siempre vamos a contra-reloj. Es un trabajo muy demandante, es además periódico y hay que estar al día”.

“A veces hay páginas muy especiales donde aparecen muchos personajes y tienes la obligación de hacerlos muy bien, con cariño, que se vean dinámicos, imponentes, así que lo más difícil de esta profesión es que a veces no tienes tiempo para desarrollarlo como quisieras. Hay que cumplir con los tiempos así que a esas páginas especiales les llego a dedicar más de un día”, explicó.

Medina ofreció hace unos días litografías autografiadas de “Logan” con motivo del lanzamiento en digital de la película de James Mangold, y como parte también del cierre de campaña #GraciasLogan.

Con esa cinta la trilogía llegó a su fin al igual que el personaje de “Wolverine” y “Profesor X”. “Traté de hacer algo especial con la litografía”, resaltó el ilustrador, quien aplaudió la saga que realizó el universo cinematográfico de Marvel a dicho mutante.

“Fue uno de los primeros personajes que se exploraron en cine, realmente él exploró casi todas las etapas que están experimentando los personajes de comic en cine. Esta última película fue un buen cierre, una gran culminación tanto para el actor (Hugh Jackman) como para el personaje”.

“Desarrollaron de una gran manera esta última cinta, fue a partir de prueba y error que llegaron casi a la perfección en un desarrollo de personaje de un superhéroe”, subrayó.

Por ello dijo que no extraña el representativo traje amarillo que usa “Logan” en los comics, mismo que él ha dibujado en varias ocasiones. “Creo que desde el comienzo no fue necesario para este universo cinematográfico que Logan usara el traje amarillo”.

“Por las texturas que le dio Fox a ‘Wolverine’, creo que ese icónico traje no era necesario. En el caso de las películas de DC, se respeta más la esencia del traje, pero es un universo donde se justifica muy bien la vestimenta, en Marvel, sobretodo en ‘X-Men’ y ‘Logan’, lo hicieron bien así”.

Pese a ello reconoció que sí le gustaría ver ese traje especial en la pantalla grande, algún día. “Tal vez en otro tipo, otra película, podría ser. Me gustaría verlo en la pantalla pero tal vez en otro universo y otro director”.