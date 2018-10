Colette, ex de “La academia”, lista para triunfar tras varios tropiezos

Colette, la ex integrante de la quinta generación de “La academia”, en Televisión Azteca, está de regreso a través del reality “La voz… México” para una segunda oportunidad en la música, pero ya no en el rincón, sino como la atracción principal.

La cantante nacida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se sinceró con Notimex y afirmó: “Estoy en ‘La voz’ porque quiero reconstruir lo que dejé inconcluso”.

Durante la entrevista telefónica Colette va directa, reconoce sus desventajas, sabe sus debilidades y fortalezas. Ahora, tras haber hecho que Natalia Jiménez y Carlos Rivera le dieran la vueta a sus sillas en el “reality”, el sentimiento le ganó y se acogió al amparo de este último, su amigo. Al preguntarle al respecto, la norteña señaló: “Me siento emocionada, contenta por volver a estar en los escenarios, por volver a ver a Carlos, estar con él, estar en el programa; estoy muy agradecida de volver a tener contacto con el público”.

Sobre si hubiera preferido quedarse en el equipo de Natalia Jiménez y reiniciar el camino con alguien como la cantante española que no la hubiera dejado estar en una zona de confort, sino motivarla a un esfuerzo mayor, comentó:

“Probablemente yo también lo vi así en un principio, pero al estar ahí, al momento de ver a Carlos a quien vi casi llorar, a mí también me ganó el sentimiento, quería llorar.

“Sin embargo, esa química me llevó a decirle: ‘Me quedo contigo’. Estando ahí, en ese segundo cambié de opinión y me fui con él, fue bastante emotivo”, comentó la cantante, quien cuenta a la fecha con dos grabaciones discográficas, una de ellas “A mi manera”, clásico que le abrió las puertas en “La academia”.

Aprovechó la entrevista para reiterarle sus disculpas a Natalia Jiménez, a quien ni oportunidad le dio de que le dijera por qué ella la necesitaba en su equipo; “tras el momento le ofrecí disculpas, pero fue por la emoción, porque yo ya quería romper en llanto”.

Comentó que luego de decidir irse con Carlos Rivera, se fue a llorar, pues ya no tenía control y no quería hacerlo delante de toda la gente, “quería soltar entonces toda esa energía contenida.

“Mis respetos, porque yo a ella (Natalia) la admiro tanto. Y de hecho también tenía un plan de que si ella se volteaba, yo iba a optar por su equipo, yo quería que se voltearan ellos dos, la verdad, pero fue el momento en el que ya la emoción me ganó tanto, que ya no supe ni qué contesté”.

Colette reconoció que hay dos etapas, aquella en la que destacó en “La academia” y ahora en “La voz… México” con dos temas que han marcado su vida, “A mi manera” y hoy con “Culpable o no”, en “La voz”.

“’A mi manera’ es una canción que me hizo colocar mi primer huellita en lo que es la música, y mi primer disco se llama así y fue todo al principio.

“’Culpable o no’ es una canción hermosa y todo, pero aquí al momento de la entrada, la producción decide las canciones, te entregan la que vas a cantar, y me encantó el tema. Me tocó esa y está súper padre, también”, señaló.

Abierta a contestar sobre diversos temas no podía quedar atrás su paso por Sony Music, la casa discográfica que tuvo fe en ella tras salir del “reality” de Televisión Azteca.

“Sony me firmó por lo máximo, cinco años, pero el problema más que nada lo tuve con la televisora, fue porque me firmaron muchos años, me firmaron por 10 años, y tuve que cederles el uso de mi nombre. Entonces en lo que se iba venciendo cada contrato, pues no podía trabajar”, relató sin poder ocultar que no fue nada grato aquella experiencia.

Añadió que pudo recuperar su carta de retiro, pero no podía utilizar su nombre en el terreno musical: “No servía de nada tener la carta de retiro si yo no iba a poder cantar con mi nombre; eso ya pasó, semanas antes de entrar a ‘La voz’ se venció el último contrato. Entonces ya es mío solamente”.

Explicó que al igual que a Carlos Rivera, a ella la inexperiencia y las ganas de trascender la llevaron a cometer varios errores, entre ellos, el firmar por firmar.

Se le hizo ver que tampoco el hecho de participar en “La voz” le garantiza un regreso triunfal a los escenarios, pues a diferencia de “La academia”, de Azteca, del “reality” en el que está actualmente no hay voces que se puedan escuchar en el panorama musical.

Reconoció que hay nombres que se han quedado, con sus reservas, como Yahir, Nadia, Yuridia, Miriam Montemayor, Erasmo Catarino, entre otros, y qué decir de Carlos Rivera, el máximo triunfador.

Dijo que ella, al estar en “La voz” es como decirle a la gente: “Aquí estoy nuevamente”.

Insistió en que suceda lo que suceda en el concurso que ahora está dependerá de ella, “creo que será mucho lo que me espera, y ahora sí, empezar a reconstruir lo que dejé inconcluso. Yo lo veo más así, por eso fue mi decisión”.

Dijo estar recuperada del problema de las cuerdas vocales que afectaron en un momento sus aspiraciones artísticas.

“Eso ya quedó atrás. Ando súper bien. Gracias a Dios todo quedó perfecto, lo único que me detenía eran las firmas (con la disquera y la televisora). Ahorita si me escuchas ‘rara’ es porque ando enfermita de la gripa, por eso me puedes escuchar medio ronquita, pero pues no es nada malo”.

Colette retomó el tema de la disquera y de la televisora para comentar: “Con Sony todo bien. Incluso con Azteca, realmente no salí ni mal, ni nada, fue en el momento en que las personas que ya ni siquiera trabajan ahí, ¿me explico?

Hoy, señaló, ya está plenamente asesorada y con la experiencia que le dan esos tropiezos, por lo que consideró que no habrá más problemas en el futuro.

Comentó que a pesar de lo difícil que se ve el panorama musical y discográfico, confía en que saldrá avante, pues incluso, ya tiene un plan para seguir escalando en esta industria.

Finalmente, reconoció que por mucho que Carlos la pueda apoyar, “también estoy armando la estructura para, pase lo que pase en el programa, más que nada vine a activarme para continuar en busca de mi sueño”.