Cinta sobre migración marca el debut de Ofelia Medina como directora

La migración en el contexto de una comunidad maya será el hilo conductor de la ópera prima como directora de la actriz Ofelia Medina, de la que comenzará el rodaje en octubre.

La reconocida actriz de cine, teatro y televisión detalló que se trata de la historia de un niño maya que pasa a la adolescencia buscando a su padre y está inspirada en el contexto de la cultura maya.

“He vivido y estudiado con mucho interés el fenómeno sociocultural de los mayas contemporáneos, que son mi fascinación”, expresó con alegría la actriz, a quien se le reconoció en la edición 32 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), por sus 50 años de trayectoria.

A decir de Medina, originaria de Mérida, Yucatán, el contexto de su película, de la que también es guionista, se sustenta en la contemporaneidad del mundo maya, en la que ” los padres se van, migran o desaparecen, y los niños se tienen que volver su propio padre y sublimar su carencia”.

Sin dar más detalles, expuso que el protagonista de la historia se llama “Jacinto”, un niño maya cuyos padres reales también participarán en la cinta.

“Ya estoy trabajando con ellos en los personajes, pero son ellos, no tienen que actuar, sólo tienen que perder el miedo a la cámara”, indicó la primera actriz, quien busca ya financiamiento del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

En tono de broma, Ofelia Medina, quien en el ámbito escénico se inició en la danza, dijo que ese arte casi siempre encuentra cabida en sus proyectos. Sin embargo. para esta ocasión sólo lo ocupará para “bailar de gusto cuando me salgan bien las cosas”.

En sus 50 años de trayectoria la también cantante ha encontrado en la constancia y la gratitud las claves para mantenerse vigente.

“Doy gracias a la vida por permitirme que la actuación sea mi forma de vida, de ganármela, y pues sí han habido periodos en los que la he pasado muy mal porque no ha habido trabajo o me han pagado muy poquito, pero vivo de esto y vivo bien”, indicó.

Recordó que su andar por la actuación lo empezó a temprana edad, pero los años no le pesan ni la hacen sentir cansada sino, por el contrario, posee energía y fuerza para seguir haciéndolo.

“Conozco algunas amigas que dicen que ya se quisieran retirar. Yo no, yo no estoy nada cansada de la actuación, quizá porque tal vez he tenido la oportunidad de hacer teatro, cine, radio, conciertos, que no es una sola cosa. Pero no estoy ni cansada, ni aburrida, ni desinteresada”, sostuvo.

Dijo que lo importante es que haya papeles para ella o historia para que la dirija. “Entonces hasta donde tenga fuerza estaré haciéndole, incluso de la más viejita”, señaló con singular simpatía.

De acuerdo con la actriz, su irrupción en la actuación se dio de manera fortuita, ya que la invitaron a hacer una película “y dije sí, porque sabía que eso no me iba a dejar de hacer una bailarina, al contrario puedo ganar dinero e irme a estudiar algunas clases al extranjero”.

“No dije voy a dejar la danza sino la danza me dejo a mí. Porque si no eres absolutamente riguroso y constante, es una disciplina que requiere de un entrenamiento diario y yo lo deje de hace y ella me dijo: Adiós”, señaló sin nostalgia alguna.

Esa decisión no le duele, pues intenta incorporar la danza a su trabajo. “La disciplina de la danza me dio mucha de la fuerza que puedo tener, porque de niñita estaba bailando cinco o seis horas al día, y ahora tener llamados de tres o cuatro horas no me agotan”, sostuvo la actriz, quien ayer ofreció la master class “La leyenda de Ofelia”, en esta ciudad.