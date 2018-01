Christian de la Campa apuesta como escritor de series de televisión

Aunque desde hace siete años el actor mexicano Christian de la Campa sobresale en telenovelas como villano y protagonista, este año busca abrirse terreno como escritor de series de televisión.

“Estoy escribiendo el piloto de una serie, tengo planeado que sean cuatro temporadas de 12 capítulos cada una. Ya tengo a todos los personajes y lo que les sucede, sólo me falta hilar las historias”, reveló.

Drama, comedia, suspenso, thriller, misterio y musical son los géneros que estarán plasmados en cada uno de los episodios, pues De la Campa desea que la historia tenga un contenido que atraiga a todos los gustos y logre una trascendencia internacional.

“Retrataré el caso de varias parejas. Cada una lleva la batuta de cada género y luego se entrelazan con las otras historias. Considero que no existen series de este tipo, por lo cual no deseo abundar mucho en lo que voy a hacer para que no me roben la idea”.

Destacó que todos los personajes están inspirados en hechos reales, pero los abordará desde un ángulo anónimo para no afectar su situación actual.

Christian de la Campa, que el año pasado destacó en las telenovelas “Vino el amor” y “La hija pródiga”, platicó que la idea surgió tras desagradarle el giro que la producción le estaba dando a “Vino el amor”.

“El Güero Castro es un genio y sabe por qué toma las decisiones, pero yo me quedé inconforme con el final, creo que le faltó más fuerza o se fueron por lo más fácil. Cuando me di cuenta por dónde se estaban yendo decidí escribir mi propio desenlace.

“No lo hice en formato de guión ni con diálogos, pero cuando se lo mostré a mis compañeros y al equipo técnico, todos coincidieron en que estaba muy bien; incluso, me dijeron que se lo propusiera al productor, pero nunca me animé a hacerlo porque sentía que ese no era mi lugar”.

Sin embargo, el ex modelo reflexionó que si les había parecido que su propuesta era brillante, quizá debía explorar sus dotes en otra faceta y combinar proyectos.

“Se me da fácil la escritura e imaginar cosas, creo que tengo creatividad para eso y me voy a arriesgar. En una de esas resulta algo interesante y relevante”, puntualizó.