Cher anuncia nuevas fechas de su gira “Here We Go Again” para 2020

La cantante estadounidense Cher añadió 26 fechas a su gira por Estados Unidos inspirada en ABBA, Here we go again, para los meses de marzo, abril y mayo de 2020.

Las nuevas presentaciones están programadas para comenzar el 6 de marzo con un espectáculo en El Paso, Texas, e incluyen paradas en Memphis, Miami, Cincinnati, Des Moines, Salt Lake City.

Así como en Tampa, Fargo, Green Bay, Kansas City, Wichita, Billings, Boise, Charleston, Everett, Des Moines y Spokane, entre otras, para terminar el 6 de mayo en Sacramento, California.

The Here We Go Again Tour es la séptima gira de conciertos de la cantante y actriz estadounidense Cher, en la que promociona su álbum de estudio número 26 Dancing Queen.

Esta es la primera vez que la cantante, quien también aparecerá en el final de temporada de Dancing with the stars el 25 de noviembre, se embarca en una gira mundial desde su Living Proof: The Farewell Tour (2002-2005).

En los próximos dos meses, la artista tiene 14 presentaciones en Portland, San Francisco, Phoenix, Denver, Chicago, Toronto, Nueva York, Filadelfia, Boston, Washington, Nueva Orleans, Houston, San Antonio y Dallas.