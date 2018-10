Celebran Mes Hispano en Canadá con proyección de documental “El Paso”

Como parte de las actividades para celebrar el Mes de la Herencia Hispana en Ontario y que por primera vez se realizará este reconocimiento a nivel de todo Canadá, se proyectó aquí el documental “El Paso”, del cineasta mexicano Everardo González.

El Consejo para la Herencia Hispano Canadiense (HCHC), que agrupa a diferentes asociaciones hispanas que impulsaron desde Toronto la propuesta para reconocer esta herencia en los tres niveles de gobierno, está proyectando una serie de películas y documentales de Latinoamérica.

Este fin de semana proyectó “El Paso” (México 2015), un documental apoyado por Foprocine que muestra la experiencia de dos periodistas de Ciudad Juárez que se vieron obligados a pedir asilo en Estados Unidos porque sus vidas y las de sus familiares corrían peligro.

El camarógrafo Alejandro Hernández Pacheco, oriundo de Torreón, Coahuila, y el reportero Ricardo Chávez Aldana, de Ciudad Juárez, Chihuahua, huyeron con sus familias a El Paso, Texas, donde fueron ayudados por el abogado Carlos Spector a pedir refugio, lo que finalmente consiguieron.

Al final de la proyección, que fue apoyada por el programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Toronto y por el Instituto para el Intercambio Creativo, se presentó el testimonio del periodista Luis Horacio Nájera, quien huyó de la violencia en Ciudad Juárez y pidió refugio en Canadá.

Horacio Nájera fue galardonado en 2010 por la Asociación Canadiense de Periodistas por la Libertad de Expresión (CJFE), terminó una maestría en Asuntos Globales en la Universidad de Toronto y es coautor del libro “Gobernabilidad democrática en Latinoamérica”.

En su presentación habló de su historia de vida, muy similar a los testimonios presentados por Everardo González (“La libertad del diablo”). Recordó a otros periodistas fronterizos, “compañeros de trabajo y mentores”, que han perdido la vida por el ejercicio de su labor periodística.

Tras diez años de vivir en Canadá junto con su familia, tanto en Vancouver como en Toronto, Nájera, quien cambió el periodismo por la academia, concluyó diciendo: “Mi identidad está todavía en construcción”.

En entrevista con Notimex, reflexionó sobre lo que ha significado para él dejar el periodismo por buscar una vida mejor para sus hijos, y de cómo el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador debería proteger a los periodistas.

“No me arrepiento de haber dejado México, es algo que tenía que hacer por mi familia, tengo la ventaja de ver a mis hijos crecer, eso es algo muy importante, pero todavía sigue quedando una parte muy mía que sigue siendo muy difícil de procesar”.

El ex reportero, quien cursa ahora una maestría en la Universidad de York, dijo que ha tenido que enfrentar críticas de sus ex compañeros por haber dejado México.

“Te partes en dos y eso no sé cuándo lo vas a poder juntar, todavía estoy tratando de juntarlo. Preparar esta presentación me tomó muchas horas porque no podía, porque todavía sigue siendo muy difícil para mí procesar esto”.

El documental “El Paso” denuncia que cada 26.7 horas un periodista es agredido en México.

En opinión de Nájera, el problema de la protección a periodistas se debe atender desde diferentes frentes: dando protección a los reporteros, reforzando a la policía, creando convenios en el extranjero para que si un periodista debe salir del país que tenga apoyo.

“Ayudar a un periodista que tiene que irse no es aceptar un fracaso, al contrario te hace más grande como gobierno que acepta lo complicado de la situación y provee una salida”, mencionó.

Destacó que los medios como empresas tienen la responsabilidad de proteger a sus periodistas. En el documental “El Paso” se muestra cómo un medio obligó a un reportero a renunciar porque “tenerlo le subía el costo del seguro”.

“En muchos medios están subcontratando, recortando personal, dejando a los reporteros sin beneficios”, detalló Nájera, quien denunció que la reducción del presupuesto a la Comisión de Protección a Periodistas no ayuda a resolver el problema.