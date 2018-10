Cecilia Suárez sin temor a que la encasillen

MORELIA.- Sin temor a que el público la encasille en su personaje de Paulina de la Mora en la serie “La casa de las flores”, la actriz Cecilia Suárez aseguró disfrutar del buen recibimiento que está teniendo su interpretación.

“Ha sido muy sorprendente el alcance que tiene Netflix no sólo en México, sino también fuera de este país, pero, fuera de eso, la vida sigue igual. Hay que trabajar, levantarse temprano, arreglarse para venir a platicar con ustedes, etcétera”, expuso, con singular alegría, la recién galardonada con el premio Actitud Expresiva en España.

De acuerdo con Suárez, se trata de un éxito del cual está consciente de que “así como sube tendrá un momento en el que bajará y hay que gozarlo mientras se está generando”.

Sostuvo que también es muy gratificante encontrarse con mucha gente que le expresa lo mucho que le ha gustado la serie y que le pregunta cuándo viene la segunda temporada.

Al respecto, dijo que “el proyecto está en desarrollo y yo respeto mucho el espacio que requiere Manolo Caro”, cineasta con quien ha hecho mancuerna también en “Perfectos Desconocidos”, película que presentarán en función especial en la 16 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Sobre cómo marcaron la pauta para diferenciar las actuaciones entre uno y otro personaje, señaló: “Manolo y yo nos concentramos crear en un lugar que ni nosotros mismos conocemos. No he visto la película y no sé si lo logramos, pero él está contento y me hace sentir un poco más tranquila”.

La actriz, quien ha cosechado una fructífera trayectoria desde su debut en “Sexo, Pudor y Lágrimas”, recibió, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el Premio Cuervo Tradicional en reconocimiento a su trayectoria y a las aportaciones que ha hecho a la industria del cine en México y el mundo.

Además del galardón, cuyo monto consiste en 130 mil pesos, recibió “El ojo del FICM”, una escultura de Javier Marín que se entrega a los invitados especiales del encuentro fílmico.