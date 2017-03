Cautiva brasileño Rodrigo Teaser con tributo a Michael Jackson

El imitador brasileño Rodrigo Teaser cautivó al público que asistió, la noche del sábado, al Teatro Metropólitan para recordar a su ídolo Michael Jackson con el espectáculo “Tributo al Rey del pop”.

En punto de las 20:38 horas, las luces del foro se apagaron para dar paso a lo más cercano a la producción que alguna vez el integrante de los Jackson Five llevará por el mundo, pero ahora con la parodia más importante y realista del “Rey del pop”.

En entrevista, el brasileño destacó que es muy difícil ver algo cercano y fiel a lo que fue Michael Jackson.

Afirmó: “He presenciado más de 10 espectáculos de este gran personaje y me quedo con un sabor amargo porque no se ve alguno que resalte su figura; por eso fue que hice este tributo al Rey del pop para que la gente volviera a ver a su ídolo a través de mi”.

Detalló que para este reto se hizo guiar por el coreógrafo oficial del mismo Michael Jackson, Lavelle Smith junior.

“Soy el mejor personificador del Rey del pop y lo demostraré ahora que salga al escenario”, indicó previo al espectáculo.

El respetable, que casi llena el Metropolitan, gozó los emblemáticos temas de Michael Jackson, como “Dangerus”, “Moonwalk”, “Beat it”, “Black or White”, “Billie Jean”, “Bad”, “Man in the mirror” y “Thriller”, entre otros.

La hora y media de espectáculo se fue en un abrir y cerrar de ojos debido a que Teaser sorprendió con un espectáculo de música en vivo con su voz, similar a la del Michael Jackson.

La entrega de los espectadores fue de inmediata al corear todas y cada una de las canciones, y ovacionar cada uno de los movimientos de Teaser, así como los atuendos similares del Rey del pop.

Como punto extra del espectáculo, Teaser invitó al escenario a la cantante mexicana Maya Caruna para interpretar a dueto uno de los temas de Jackson.