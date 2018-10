Carmen Salinas seguirá divirtiendo en ‘Nosotros los guapos’

Carmen Salinas iniciará este lunes 8 su actuación en la quinta temporada de “Nosotros los guapos”, al lado de Adrián Uribe, Ariel Miramontes “Albertano”, Manuel “Flaco” Ibáñez y Vanessa Bauche, quien se suma a esta producción de Guillermo del Bosque.

Para responder a la gran audiencia obtenida por esta serie que se transmite en la barra de comedia nocturna de la cadena Las Estrellas y por Blim, se han cuidado las aventuras y oficios de sus protagonistas para que nuevamente sean sorpresas muy divertidas, en las que “Doña Cuca” no estará exenta de bromas y todo tipo de incidentes.

En punto y aparte, la protagonista de “Mi marido tiene más familia”, la telenovela de mayor audiencia de la programación actual de México, le ha solicitado permiso al productor Juan Osorio para ausentarse una semana de noviembre de estas grabaciones, a fin de protagonizar la película “Añoranzas” en La Paz y otras localidades de Bolivia, bajo la dirección y producción de Rubén Villarroel.

“Me acompañará mi nieto Manuel Monge, porque también actuará en la misma película, cuyo tema es la migración boliviana a Estados Unidos y Europa en busca de mejores oportunidades de vida. Pero muchos no logran su sueño y pierden familia. Su abandono crea una serie de problemas sociales y económicos para ellos mismos y su familia. Son historias muy crudas, lamentablemente reales…

“Acepté protagonizarla por varias razones. La historia es muy conmovedora. Mi papel, de madre y abuela, es un mosaico de matices que son un reto que no pude dejar pasar. También porque estaré actuando al lado de David Castro, un joven que en Bolivia es un suceso musical. Y porque me vinieron a invitar hasta mi casa para hacer el protagónico”

Retomando el tema de Manuel Monje, su nieto actor, cabe destacar que se ha perfeccionado gracias a diversos diplomados y cursos con gente tan brillante como Patricia Reyes Spíndola, Luis Mandoki y los mejores maestros de cine, dirección, teatro y actuación de Estados Unidos.

Le planteamos a la actriz el decidido respaldo que le está otorgando. “Claro que lo estoy apoyando. Porque además de ser mi nieto y tener la responsabilidad moral de respaldarlo en su aprendizaje, es un buen actor”.

Y el dicho de Carmen Salinas ha quedado demostrado en cada uno de los trabajos del novel actor en cine (“El buen parricida”, “Mi mariachi” y “Norte estrecho”), TV (telenovelas “Sueño de amor” y “El Bienamado”, y en varios unitarios de “La Rosa de Guadalupe”, “Como dice el dicho”), y teatro (“El Bullying” y “Aventurera”).