Carlos Rivera encuentra en la composición la forma de expresar sus sentimientos

Además de cantar, bailar y actuar, Carlos Rivera también ha encontrado en la composición una forma de expresarse, y aunque mucha gente desconoce que la mayoría de los temas que ha grabado últimamente son de su autoría, dijo que compone desde los ocho años, y que la decisión para hacerlo en sus más recientes producciones se la debe al cantautor Franco de Vita.

Rivera compartió que compone desde los ocho años y aunque no toca ningún instrumento musical, ha encontrado en su voz, el medio para expresarse, y fue gracias a que el cantautor venezolano lo alentó a grabar sus propias composiciones, a partir de 2013, y en adelante, ya no habrá excepciones para ello.

“Escribo mis canciones, las grabo en mi teléfono, hago las melodías y las armonías y llego con mis músicos y les digo como va la canción y se transporta a los instrumentos y es así como nacen las canciones”, dijo Rivera quien, puede encontrar la inspiración ya sea de vivencias personales o de otros.

Una de las características de las composiciones de Rivera es que sus canciones están basadas en el amor universal: de la familia, de la pareja, incluso de Dios, por ello, consideró que logra el lenguaje universal con el público que le permite llegar, dijo, a más corazones de todas las edades.

Por otro lado, el ex egresa de “La academia” señaló que sus canciones son positivas y procura que en sus letras prevalezca el amor, tal como sucede con el tema “Que lo nuestro se quede nuestro”, una canción, cuyo mensaje ha logrado influir a tal grado que, aseveró, parejas que se han separado y que duraron años sin hablarse, luego de escuchar el tema, ahora tienen buena relación.

Entre otros temas, algunos de los que con su mensaje han marcado la vida de infinidad de personas se encuentran “Si te vas” y “El hubiera no existe”, ambas de su pasada producción discográfica.

“Cómo pagarte” y “Tú fuiste para mí”, son otras de las canciones escritas por Rivera, que han tenido gran aceptación del público, las cuales están incluidas en su actual álbum, “Yo creo”.

Rivera se describió positivo por naturaleza, tanto, que en sus espectáculos dedica un momento para la reflexión a través de las canciones.

“Yo quiero que la gente se lleve algo positivo de los conciertos y creo que sí, porque recibo mensajes de hombres y mujeres que me dicen que durante los ‘shows’ dije algo que los marcó y me comparten que después de escuchar los temas quieren hacer cosas que no se atrevían a hacer”, señaló.

El intérprete aseguró que en sus próximas grabaciones, invariablemente, incluirá canciones de su autoría.

Como dato curioso, Rivera señaló que cuando decidió poner a consideración de su compañía disquera algunas canciones que había escrito, no sintió la confianza de decir que eran de su autoría, porque anteriormente ya le habían pedido que él solo se dedicará a cantar y que las canciones la propia disquera las buscaría.

Ahora, en su álbum “Yo creo”, las canciones incluidas, casi en su totalidad, son autoría de Carlos Rivera.

El cantante que ha protagonizado en teatro musical “El rey león”, tanto en España como en México, se presentará por tercera ocasión en el Auditorio Nacional de México el próximo 23 de marzo.

Indicó que con su actual “Yo creo Tour”, ha ofrecido aproximadamente 50 conciertos entre las presentaciones de México, Chile, Argentina y España, en donde, próximamente Rivera asumirá un nuevo reto: cantar en el Palacio de los Deportes de Madrid.

Después de presentarse en Argentina en agosto pasado en el Teatro Gran Rex, este año regresará a un lugar que puede recibir a un mayor número de personas.

En el julio próximo cantará en Estados Unidos, y dentro de un mes y medio prevé lanzar la edición especial de “Yo creo”, que contendrá dos temas inéditos, uno de ellos “Lo digo”, escrito en coautoría con el peruano Gian Marco.

En México, aún hay muchas ciudades por recorrer en las que Rivera seguramente conseguirá el ya acostumbrado para él “sold out”.