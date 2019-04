Cantante Gloria Trevi dice que el cambio en México depende del pueblo

La cantautora mexicana Gloria Trevi, quien mediante sus canciones ha externado su opinión sobre temas políticos y sociales de México, aseveró que el cambio no depende del presidente, sino del pueblo.

“El verdadero cambio del país no está en ningún presidente ni en ningún gobernante, está en nosotros, en la gente, en decir no a la corrupción”, externó la intérprete de “Los borregos” y “Señor presidente”.

“Cuando te quieran pedir una ‘mordida’ mejor haz el trabajo de ir y acepta el error que hayas cometido. Nosotros somos los que podemos cambiar este país, nadie más”, subrayó “la Trevi” en declaraciones a Notimex.

A casi cinco meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la regiomontana consideró anticipado hacer una evaluación del rumbo que está tomando el país.

“Es un poco prematuro para juzgar si estoy contenta o no con lo que está sucediendo, lo importante es que el pueblo esté contento, que la gente tenga ilusión, porque es lo que habían perdido. Basta de estar juzgando, de estar poniendo piedras, vamos hacia adelante. Eso es lo que debemos hacer en este momento”.

Durante una época “la Trevi” manifestó interés por convertirse en presidenta de México a fin de luchar por los derechos de los más desprotegidos y vulnerables. Hoy, la intérprete de 51 años cambió de opinión.

“Hace un año me daban ganas de aventarme a la presidencia (de la República) porque vi una injusticia muy grande en el sistema de salud. Vi que hacían una selección de las personas más enfermas. A las que podían costar más dinero les daban cuidados paliativos en lugar de sanarlas, no les daban una oportunidad para vivir y eso me dolió muchísimo”, recordó.

“Fue entonces que dije: ‘Sí, cualquiera puede (ser presidente), pero ahorita estoy muy ocupada con lo que más me gusta hacer, que es cantar”.

Consideró que a través de su música ella puede aportar mucho más, pues su mensaje llega a millones de personas a nivel internacional. De ahí que optó por escribir el tema “Ella soy yo” que estará incluido en su disco “Diosa de la noche”, en el que se refiere a la forma tan salvaje en que se discrimina a la mujer.

“Porque cualquier discriminación es ignorante y al que le caiga el saco que se lo ponga. Ahorita estoy ocupada en esto, en mi gira, para la cual estoy poniendo todo el cariño y pasión”.

El 2 de mayo Gloria Trevi arrancará en Querétaro el tour “Diosa de la noche”, que durante la primera etapa prevé más de 45 fechas en varias ciudades de México y Estados Unidos.

“Ha sido todo un reto la preparación de esta gira, desde las audiciones de los bailarines. Cuento con mi equipo musical de toda la vida, pero también con elementos nuevos para tener un sonido óptimo, también hemos trabajado mucho en el vestuario”, compartió.