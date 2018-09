Cantante Cher rinde tributo a la música de Abba en su nuevo álbum

'Siempre me ha gustado Abba y asistí a la puesta en escena de ‘Mamma Mia’ en Broadway tres veces. Después de filmar la película recordé lo atemporales e increíbles que son las canciones que compusieron', declaró

La cantante estadunidense Cher rinde tributo a la música del grupo Abba en su nuevo material discográfico “Dancing Queen”, el cual lanza después de su actuación en la cinta “Mamma Mia! Here we go again”.

“Siempre me ha gustado Abba y asistí a la puesta en escena de ‘Mamma Mia’ en Broadway tres veces. Después de filmar la película recordé lo atemporales e increíbles que son las canciones que compusieron”, declaró.

Agregó, mediante un comunicado, que gracias a esto decidió hacer un álbum con la música de esta agrupación, la cual considera, fue más difíciles de cantar de lo que ella pensaba.

“Estoy muy feliz del resultado que obtuvimos, me emociona que la gente lo escuche; es el momento perfecto”, puntualizó la ganadora de los premios Oscar, Emmy y Grammy.

La placa fue grabada y producida en Londres y en Los Ángeles con el colaborador de confianza de Cher: Mark Taylor, quien anteriormente produjo el hit mundial “Believe”, que alcanzó el número uno en más de 50 países.