Canción de Gloria Estefan estará entre los tesoros del Congreso de EUA

Una de las canciones más representativas de la cubana Gloria Estefan, The Rhythm is Gonna Get You, junto al grupo Miami Sound Machine será preservado para la posteridad por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, informó la artista.

La canción “El ritmo te atrapará” entrará junto a 25 obras relevantes en el Registro Nacional de Grabación, mediante la cual la institución protege las ediciones originales por su importancia histórica.

El tema es una mezcla de las tendencias del pop internacional con las raíces de la música cubana de la artista que “refleja la alegría de los ritmos afrocubanos mezclados con el sonido de Miami”, dijo su esposo el productor Emilio Estefan Jr. en declaraciones al diario local El Nuevo Herald.

Gloria a su vez calificó el honor como “un momento histórico” para la comunidad cubanoestadounidense.

El tema en cuestión fue grabado en los estudios Criteria de Miami para el álbum Let it Loose. Fue escrito por Gloria y Enrique “Kiki” García, ex baterista de Miami Sound Machine.

Para 1987 llegó al Top 10 de la música junto a temas como I Still Haven’t Found What I’m Looking For de U2 y I Want Your Sex del desaparecido George Michael. Otras canciones seleccionadas por la Biblioteca del Congreso son los éxitos Footloose de Kenny Loggins y Le Freak de Chic.