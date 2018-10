Camila Cabello y Ariana Grande encabezan nominaciones en MTV EMA 2018

MTV indicó que la cantante cubana-estadounidense está nominada en las categorías Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Estados Unidos, Mejores Fans, Mejor Canción y Mejor Video, por el tema “Havana” en colaboración con Young Thug.

En la categoría Mejor Artista también compiten Ariana Grande, Drake, Dua Lipa y Post Malone; en Mejor Video se contempla a Ariana Grande con “No tears left to Cry”, Childish Gambino con “This Is America”, Lil Dicky con “Freaky Friday ft. Chris Brown” y The Carters con “APES**T”.

La Mejor Canción se disputará entre Ariana Grande con “No Tears Left to Cry”, Bebe Rexha con “Meant To Be ft. Florida Georgia Line”; Drake con “God’s Plan” y Post Malone con “Rockstar ft. 21 Savage”; la Mejor Artista Pop contempla a Ariana Grande, Dua Lipa, Hailee Steinfeld y Shawn Mendes.

En Mejor Artista Nuevo están Anne-Marie, Bazzi, Cardi B, Hayley Kiyoko y Jessie Reyez; para Mejor Look figuran Cardi B, Dua Lipa, Migos, Nicki Minaj y Post Malone; y en Mejor Hip Hop se encuentran Drake, Eminem, Migos, Nicki Minaj y Travis Scott.

En Mejor Actuación en Vivo contienden Ed Sheeran, Muse, P!nk, Shawn Mendes y The Carters; en Mejor Grupo de Rock se contemplan a 5 Seconds of Summer, Foo Fighters, Imagine Dragons, Muse y U2; y en Mejor Artistas Alternativo a Fall Out Boy, Panic! At The Disco, The 1975, Thirty Seconds to Mars y Twenty One Pilots.

El Mejor Artista de Música Electrónica será seleccionado entre Calvin Harris, David Guetta, Marshmello, Martin Garrix, The Chainsmokers; en tanto, los Mejores Fans serán los de BTS, Selena Gomez, Shawn Mendes y Taylor Swift, informó un comunicado.

El Mejor Artista World Stage estará entre: Clean Bandit (MTV Crashes Plymouth, UK 2017), Charli XCX (MTV Crashes Plymouth, UK 2017), David Guetta (Trafalgar Square, UK 2017), Jason Derulo (Isle of MTV Malta 2018), Post Malone (Wireless Festival, UK 2018), Migos (Wireless Festival, UK 2018), J Cole (Wireless Festival, UK 2018), Nick Jonas (MTV Spotlight @Hyperplay, Singapur 2018) y Alessia Cara (MTV Spotlight @Hyperplay, Singapur 2018).

Mientras que el Mejor Artista Push incluye a PRETTYMUCH (octubre 2017), Why Don’t We (noviembre 2017), Grace VanderWaal (diciembre 2017), Bishop Briggs (enero 2018), Superorganism (febrero 2018), Jessie Reyez (marzo 2018), Hayley Kiyoko (abril 2018), Lil Xan (mayo2018), Sigrid (junio 2018), Chloe x Halle (julio 2018), Bazzi (agosto 2018), y Jorja Smith (septiembre 2018).

En cuanto a las categorías locales, el Mejor Artista Latinoamérica Norte contempla a Ha*Ash, Molotov, Mon Laferte, Reik y Sofía Reyes; el Centroamericano a J Balvin, Karol G, Maluma, Manuel Turizo y Sebastián Yatra; en el Sur a Duki, Lali, Los Auténticos Decadentes, Paulo Londra y Tini; y en Estados Unidos a Ariana Grande, Cardi B, Imagine Dragons y Post Malone.

La votación global está abierta en mtvema.com hasta las 23:59 horas (tiempo del centro de Europa) del 3 de noviembre, por lo que, desde este jueves, los fanáticos pueden empezar a votar por sus favoritos.

Los premios se transmitirán en vivo en todo el mundo desde el Centro de Exhibición de Bilbao y se verán en América Latina el domingo 4 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo de México mediante los canales de MTV en más de 180 países y territorios.