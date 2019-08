Bruce Lee ‘ni idiota arrogante ni con la cabeza hueca’

Shannon Lee, hija de Bruce Lee, expresó su inconformidad con la forma en la que retratan a su padre en una escena de la película “Once upon a time in Hollywood”, de Quentin Tarantino.

El largometraje cuenta la historia de una ex estrella de televisión (Leonardo DiCaprio) y su doble de acción (Bratt Pitt), quienes buscan la forma de poner sus nombres en el estrellato durante los asesinatos de la familia “Manson”.

En declaraciones a “The Wrap”, Lee consideró que en la escena en la que “Cliff Booth”, interpretado por Brad Pitt, intercambia insultos con Bruce Lee afuera del set de “El avispón verde” y acuerdan un duelo de tres “rounds” “lo retrataron como un idiota arrogante, con la cabeza hueca”.

Lamentó que a su padre no lo hayan mostrado como “una persona que peleó el triple de duro para lograr lo que a otras personas se les dio de manera natural.

“Fue realmente incómodo sentarme en una sala de cine y escuchar a las personas reírse de mi padre”, refirió Lee.

En ese sentido, aseguró que esa escena es una muestra del racismo que el actor sufrió cuando estaba vivo e intentaba abrirse paso en Hollywood.

“Entiendo que su intención era que el personaje de Brad Pitt fuera el tipo rudo capaz de vencer a Bruce Lee, pero ellos no tenían que tratarlo de la misma manera en que el Hollywood caucásico lo trató cuando estaba vivo”, indicó.

Hace unos meses, Lee expresó su molestia con el director de cine, toda vez que, aseguró, el cineasta no se acercó a la familia para pedir permiso o asesoría para mostrar a Bruce Lee en “Once Upon a Time in Hollywood”.

La cinta debutó en la segunda posición de la taquilla en Estados Unidos con un estimado de 40.35 millones de dólares.

El filme se convirtió en el mejor estreno de la filmografía de Tarantino tras superar los 38 millones que obtuvo “Bastardos sin gloria” en su primer fin de semana, en agosto de 2009.