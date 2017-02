Blue Demon Jr. rechaza hablar sobre serie que se hizo de su padre

El luchador Blue Demon Jr. se negó a hablar más sobre la producción original de Blim, que aborda la vida de su padre, luego de que hace tiempo escribiera en su cuenta de Twitter que “odiaba esa serie mal hecha y con poquísima calidad”.

Dicha producción, protagonizada por Tenoch Huerta y Ana Brenda Contreras, trata de una historia verdad-ficción sobre la vida de Alejandro Muñoz Moreno, mejor conocido como “El Demonio Azul”.

“De eso ya no hablo, cuando las palabras no son mejores hay que preferir el silencio”, fue lo único que comentó el luchador, quien al insistirle sobre qué no le había gustado o si había visto la serie completa, sólo guardó silencio hasta que se le hiciera otra pregunta.

El deportista enmascarado, quien fue invitado por su amigo, el luchador Súper Astro, quien tiene una tortería en el centro de la capital, para que fuera padrino de la torta de tamal, con motivo del Día de la Candelaria, y además ofreciera una firma de autógrafos fuera de su negocio, no quiso referirse más a la serie, pero sí compartió que antes de su retiro incursionará en el cine.

“El cine está en mi lista de pendientes que deseo hacer antes de mi retiro, sí voy a participar en el cine y en eso estamos. También quiero escribir un libro, pero antes de todo esto me veo en un futuro al lado de mi familia, ayudando a la gente con mi fundación y dando conferencias”, señaló.

Respecto al libro, Blue Demon Jr. dijo que es autobiográfico. “Es una biografía, para ello he guardado muchas cosas de las que escribo, anoto y dibujo cuando viajo y según mi estado de ánimo”.

Finalmente, el luchador comentó que reaparecerá en el ring, el próximo 25 de febrero en Tijuana, Baja California.