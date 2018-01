Bárbara de Regil comparte anécdotas de ‘Rosario Tijeras’

Entre risas, la actriz Bárbara de Regil compartió algunas de las anécdotas que le pasan durante las grabaciones de la segunda temporada de la serie “Rosario Tijeras”, donde todos los días, hay algo nuevo, desde que una corriente de río la jale hasta caer de un basurero.

La actriz, quien estuvo presente en el evento de la Turner Latin America, comentó a la prensa su entusiasmo por ser parte de esta historia que ha gustado mucho y que le ha permitido que más personas la conozcan.

Dicha serie será emitida en su primera y segunda temporada por uno de los canales de esta empresa.

Aunque fueron pocos los detalles que reveló de esta segunda temporada, la actriz dijo que ha sido muy estricta con su alimentación y su disciplina deportiva, con la finalidad de estar al 100 por ciento para esta historia.

“Ni una pizza me he comido, porque viene fuerte esta segunda temporada”, dijo Bárbara, quien entre risas compartió unas anécdotas que sucedieron durante una grabación de escenas en unos ríos rápidos en Hidalgo.

“Ibamos a grabar la escena y me metí al río y de repente que me empieza a jalar la corriente, quienes estaban conmigo no sabían que hacer entre cuidar la cámara o a mí que me iba, solo gritaba ¡ayuda chavos!”, comentó la actriz, quien al recordarlo rio mucho, pues no daba crédito y se imaginaba su cara de susto.

“No estaba amarrada y me metí, la corriente era fuerte y bueno yo gritando, pero todo bien”, dijo la actriz de historias como “Secretos de familia”, “Amor cautivo” y “Bajo el alma”.

“Diario llego con mi marido a platicarle lo que me pasa, porque siempre me sucede algo, un raspón o una cortada”, señaló De Regil, quien recordó que también ayer durante una escena donde el personaje de “Rosario” tenía que esconderse en un basurero, este se cayó de lado, “simplemente ploc”.

“Ha sido divertido”, explicó la actriz, quien está enfocada en esta historia que se graba desde hace unas semanas y para la cual utiliza dobles debido a que las escenas son fuertes.

Además, está a la espera del estreno de la cinta “Loca por el trabajo” de Francisco González Compeán y “Ni tú, ni yo” de Noé Santillán-López, donde da vida a una villana.