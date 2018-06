Banda La Botarga regresa para tocar por los derechos de la infancia

La banda mexicana de rock para niños La Botarga estrenará en vivo su tercer disco “El recreo con la Botarga”, en el Centro Cultural de España, el próximo domingo 8 de julio.

La nueva producción es un material lúdico y reflexivo compuesto por 10 canciones que van del funk al heavy, pasando por pop, folk, ska y fusión con la música mexicana, cuyo hilo conductor es su mensaje de inclusión, identidad y respeto por los derechos de la infancia y la adolescencia.

Con una visión que ha perdurado por 15 años, el grupo trabaja a favor de los valores familiares, la sana convivencia, el fomento a la lectura y la defensa de los derechos de niñas y niños.

Su tercer disco ya está disponible en plataformas digitales desde el 27 de junio y cuenta con las colaboraciones especiales de Ramón “A Go Go” (Yucatán a go go), Pipe Bernal (Lechuga Mecánica y los Cabrócolis), Adriana Rodríguez (Hijos de la Matraca), la actriz Ix Chell Muñoz y la asistencia artística de Baldomero Jiménez, entre otros.

Para el espectáculo musical del domingo, la banda ha confirmado la presencia de invitados especiales como Baldomero Jiménez al piano; Ramón “A go-go”, Juan Morales (Monedita de Oro), Adriana Rodríguez e invitados sorpresa, quienes interpretarán una decena de temas inspirados en libros de la literatura infantil contemporánea, vivencias y experiencias recogidas en la convivencia directa con niños y niñas de nuestro país.

Con su música, La Botarga confirma la necesidad de generar contenidos afines para niñas, niños y adolescentes acordes al momento histórico que experimentan.

Sus canciones, con una tónica reflexiva, crítica y llena de humor, invitan a la inclusión, respeto y a la no violencia. Con tres discos, su espectáculo en vivo es multidisciplinario: además de la música original, añade cuentacuentos y actos circenses que redondean una propuesta emotiva, lúdica e interactiva para toda la familia.

Para el grupo la premisa es hacer “Rock para niños que no se están en paz… y tienen derecho a vivir la paz”.

Conformada por Juan Carlos Alemán “Juancho” (guitarra), Eduardo García “Lalito” (batería), Gibrán Bailón (saxofón) y Félix Bailón “Tío Pípi” (voz principal, bajo eléctrico, compositor y dirección musical), la banda se constituye como un grupo que busca en la estética de sus canciones ofrecer una alternativa de calidad, atractiva, cordial y divertida, una proyección comprometida a favor de la educación, la no violencia, la inclusión, el fomento a la lectura y la sana convivencia.