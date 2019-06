Banda BTS genera más de dos millones de palpitaciones en sus fans

Tras lanzar su videojuego y anunciar una nueva película, la banda surcoreana de K-pop, BTS, sigue dando de qué hablar y liderando las redes sociales esta semana, ahora con el lanzamiento del video Heartbeat.

La canción, incluida en su recién estrenado juego BTS World, en el que los fans toman el papel de representantes para conducir al éxito a la agrupación, se liberó durante la madrugada y ya registra más de dos millones de reproducciones.

El Army, como es conocido su grupo de seguidores, saturó las redes y convirtió, una vez más a BTS en tendencia global, además de provocar algunas fallas en la reproducción del audiovisual al abarrotar YouTube.

En el clip se observa a Jin, Park Jimin, Jeon Jung-kook, Kim Taehyung “V”, Jung Hoseok “J-Hope”, RM y Min Yoongi “Suga” trabajar en diferentes áreas, desde un policía, un granjero, un camarero y hasta un veterinario, relata las historias de siete jóvenes que al final se unirán como uno solo.

Dichas imágenes se fusionan con las de algunos de sus conciertos y provocaron que sus fans comenzaran a cuestionarse sobre el destino, al ver “otras vidas” de sus artistas.

Hace unos días, la boy band también dio a conocer que para el 7 de agosto llegaría a los cines Bring the soul: The movie, producida por Big Hit Entertainment y A Camp Entertainment.

La tercera película de BTS presentará algunos momentos de su gira Love yourself, detrás de cámaras y momentos íntimos ocurridos instantes después de su último concierto del “tour” en París.

En abril pasado, la agrupación colocó su video Boy with luv como el más visto en 24 horas en la historia de YouTube.

Al ser una de las agrupaciones más deseadas por millones de fanáticos, además de su vasta discografía, BTS complace a su Army con películas, marca de ropa, un videojuego y hasta un cómic.

Pese al gran cariño de los fans, el grupo no ha estado exento de polémicas como aquella vez que los seguidores descubrieron que tenían condones entre sus cosas, además de que algunos se encuentran divididos por las letras al considerarlas misóginas.

En 2018 se convirtió en el primer grupo musical en dar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas por el lanzamiento de la alianza mundial “Generación sin límite”, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), como un llamado a los jóvenes para que se acepten “tal como son”.

BTS irrumpió en la escena musical en 2013 con la canción No more dream, tras ello un grupo de seguidores formó el club Army (Adorable Representative MC for Youth) mismo que hoy en día es reconocido como el mayor “fandom” o grupo de fanáticos de todos los tiempos.