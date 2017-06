Banda británica The Cribs visitará la Ciudad de México

La banda de indie rock británico The Cribs, que ha participado en el Festival MX Beat, visitará nuevamente México después de nueve años de ausencia para ofrecer un concierto en la capital del país el 19 de octubre.

La cita es en la Sala Corona, donde los hermanos Jarman demostrarán una vez más por qué son considerados una banda de culto en el género, se detalló en un comunicado.

El grupo ha sido nominado como Mejor Banda en Vivo por los medios musicales “Q”, “Mojo Magazine” y “NME”. Esta última consideró a su canción “Hey Scenesters!” como uno de los 50 himnos indie más grandes de todos los tiempos.

La placa más reciente de The Cribs es “For all my sister” publicada en 2015. A principios de junio compartieron “In Your Palace”, el primer adelanto de lo que será su próximo álbum, que se sabe será producido por Steve Albini.