Banda argentina Los Cafres aseguran que hacer música es una bendición

La banda argentina Los Cafres, que este sábado ofrecerá el primero de dos conciertos en El Plaza Condesa, aseguró que hacer música es un beneficio muy grande y se siente bendecida de poder llegar a mucha gente.

En este 2017, la agrupación cumple 30 años de permanecer en la escena musical, tiempo en el que han editado más de 10 discos, cada uno con identidad propia pero sin perder la esencia del reggae.

Guillermo Bonetto señaló que la magia de hacer canciones sigue vigente y latente, a pesar de definir el proceso como “raro” pues dijo, pareciera que se cruzan dos mundos, el lírico y el matemático.

“Si se suma esto genera un subproducto que escuchas, nosotros al hacerlo, al tocarlo y el que lo recibe por su lado, es muy loco, hay un proceso divino sin sonar delirante, porque te cuestionas qué es lo que te pone en ese lugar, en ese momento, qué te indica que elijas una lirica melódica ante otra, qué es esa sensación en el corazón a seguir esa canción, vivimos de la música y tenemos una fortuna gigante de poder hacerlo”, expresó.

Sin embargo, señaló, no siempre fue así, pues 10 años atrás seguían haciendo lo mismo, con la misma dedicación, pero sin paga aunque en ningún momento eso los desanimó para mantenerse en la música.

“Es una pasión, una necesidad, una compulsión que tenemos los artistas, somos los voceros de todos los demás porque en realidad somos todos artistas y los que podemos trabajar de eso somos bendecidos, obviamente que hay una carga física, de responsabilidad y un montón de cosas que el glamour los tapa.

“Nos gusta esa libertad pero uno no deja de ser esclavo de sus pasos, de sus elecciones, este vértigo no es para cualquiera de no saber qué va a pasar mañana, pero en realidad volviendo a la vida diaria y social del que trabaja de 09:00 a 17:00 no sabe qué va a pasar mañana, nadie escapa de las tradiciones y si no ama en lo que trabaja en algún momento va a explotar. ¿Cómo nos podemos aburrir de algo tan vertiginoso y tan mágico, que va de la mano de la pasión”, refirió.

La agrupación por el momento se encuentra en la promoción de “Alas canciones”, disco que llega después de cinco años de haber lanzado “El paso gigante” y con el cual recorren gran parte de América Latina.

De su más reciente placa, Bonetto expresó que realizan una introspección, a fin de aportar su granito de arena a la sociedad, de mandarles un mensaje de cambio, pero uno hecho desde adentro, hecho de manera personal.

“Creo que lo más sano fue hacer un disco introspectivo, porque ante el caos y el desorden, falta de respeto y empatía con la que se vive se da cuenta de que lo mejor es cambiar pasos y qué mejor forma que mirando hacia adentro, ver qué sirve para nosotros qué es lo que a mí me sirvió, qué es lo que a mí me calma y me nutre.

“Y nosotros preferimos compartir ese tipo de ideas, es lo más valioso para el exterior, cuando uno habla del perdón desde uno, me siento listo para hacer esa recomendación para los demás y para uno; la gente choca contra la pared a la hora de descifrar los misterios, pero estos no son para descifrarse, el horizonte siempre te acompaña y siempre está más allá”.

Los Cafres ofrecerán dos conciertos en El Plaza Condesa, los días 11 y 12 de febrero y después continuará su gira por la República Mexicana que llevará al grupo a visitar ciudades como San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara y Guanajuato.